Парис Брунер донесе победата на Монако над Марсилия в мач, който живо интересува Левски и ЦСКА

Монако победи Марсилия с 2:0 в домакинството си от 2-рия кръг на френската Лига 1. Точен за успеха на монегаските бе Парис Брунер (14', 54'), който се превърна в големия герой за своя тим. Двата френски гранда са изключително интересни за родните фенове, тъй като Монако и Марсилия са бъдещи съперници на ЦСКА и Левски, съответно в Лигата на конференциите и Лига Европа.

Домакините откриха резултата в 14-ата минута, когато след прецизно центриране на Александър Головин, Парис Брунер засече топката с глава и я прати в мрежата за 1:0.

В 54-тата минута монегаските удвоиха преднината си, а отново Парис Брунер блесна със страхотен гол. Той се отскубна от противниковата отбрана, финтира майсторски двама играчи в наказателното поле и реализира отблизо за крайното 2:0.

Марсилия опита стихиен натиск и създаде някои възможности в края, но не успя да стигне до гол.

След този успех Монако събира пълен актив от 6 точки и се изкачва на 1-во място в класирането на Лига 1. Отборът на Марсилия остава с 3 точки на сметката си и заема 8-а позиция в подреждането.

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