Марсилия прати в Серия "А" важен играч с 200 мача за клуба

Съперникът на Левски в Лига Европа Марсилия трансферира в Рома аржентинския централен защитник Леонардо Балерди. Сделката е за първоначален наем, като в договора има опция за постоянно закупуване. Балерди се присъединява към „джалоросите“ за един сезон, като според информациите наемът струва 1 милион евро. Опцията за закупуване, която вероятно ще стане задължителна, е на стойност допълнителни 15 милиона евро.

27-годишният футболист премина медицинските си прегледи в събота, след като пристигна на летище „Чампино“ в късния следобед.

Той е петото ново попълнение за първия отбор на Рома през летния трансферен прозорец. Преди него бяха привлечени Сантиаго Кастро от Болоня, Родриго Мора от Порто, Константинос Кулиеракис от Волфсбург и Науел Молина от Атлетико Мадрид.

Балерди прекара последните шест сезона от кариерата си във Франция с екипа на Марсилия, където записа точно 200 мача във всички турнири, от които 153 в Лига 1. В биографията си той има и периоди в Борусия (Дортмунд) и Бока Хуниорс, а също така е изиграл 11 мача за националния отбор на Аржентина.

През първия си сезон на „Олимпико“ защитникът ще носи фланелка с номер 26.

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