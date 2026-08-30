Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Ливърпул започна преговори за нов вратар, Нотингам Форест има интерес към Мамардашвили

Ливърпул започна преговори за нов вратар, Нотингам Форест има интерес към Мамардашвили

  • 30 авг 2026 | 18:54
  • 1056
  • 2
Ливърпул започна преговори за нов вратар, Нотингам Форест има интерес към Мамардашвили

Ливърпул е започнал преговори с Генк за 18-годишния вратар Лука Бругманс. Според Фабрицио Романо мърсисайдци могат да привлекат високия два метра страж още сега, ако се разделят с Гиорги Мамардашвили, към когото много сериозен интерес е проявил Нотингам Форест. В противен случай талантливият белгиец може да акостира на “Анфийлд” през 2027 година.

Интерес към Бругманс проявява и Байерн (Мюнхен).

Малко вероятно обаче изглежда Ливърпул да се раздели с Мамардашвили в самия край на летния трансферен прозорец. По-скоро грузинецът, който бе привлечен с идеята да стане дългосрочния заместник на Алисон, ще остане. Самият бразилец вече влезе в последната година от своя договор с мърсисайдци, така че през следващото лято той може и да си тръгне. Интересът към Бругманс вероятно по-скоро е свързван с това обстоятелство, отколкото с напускането на Мамардашваили.

Бругманс дебютира за първия отбор на Генк през април тази година и вече има 12 мача.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Моуриньо смени половината отбор, но Реал Мадрид пак беше категоричен

Моуриньо смени половината отбор, но Реал Мадрид пак беше категоричен

  • 30 авг 2026 | 19:56
  • 14151
  • 35
Единственият английски противник на Левски в Лига Европа постигна първа победа в Премиър лийг

Единственият английски противник на Левски в Лига Европа постигна първа победа в Премиър лийг

  • 30 авг 2026 | 17:57
  • 3446
  • 2
Челси на Алонсо с три от три след ново мощно представяне в атака и колебания в защита

Челси на Алонсо с три от три след ново мощно представяне в атака и колебания в защита

  • 30 авг 2026 | 17:55
  • 18512
  • 37
За първи път през сезона Християн Петров не игра за Хееренвеен

За първи път през сезона Християн Петров не игра за Хееренвеен

  • 30 авг 2026 | 17:37
  • 898
  • 1
ПСВ Айндховен допусна ранен гол в Утрехт, но после за домакините стана страшно

ПСВ Айндховен допусна ранен гол в Утрехт, но после за домакините стана страшно

  • 30 авг 2026 | 17:30
  • 1225
  • 0
Ман Юнайтед 4:1 Ипсуич, хеттрик на Бруно Фернандеш

Ман Юнайтед 4:1 Ипсуич, хеттрик на Бруно Фернандеш

  • 30 авг 2026 | 18:30
  • 6444
  • 24
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Пд) 0:0 Левски, Рейналдо и Алдаир влязоха на почивката

Ботев (Пд) 0:0 Левски, Рейналдо и Алдаир влязоха на почивката

  • 30 авг 2026 | 20:05
  • 29327
  • 61
Спартак (Варна) 0:0 Лудогорец, "орлите" диктуват темпото

Спартак (Варна) 0:0 Лудогорец, "орлите" диктуват темпото

  • 30 авг 2026 | 19:55
  • 9897
  • 16
Везенков поведе България към категорична победа над Румъния в Тулча

Везенков поведе България към категорична победа над Румъния в Тулча

  • 30 авг 2026 | 19:52
  • 14976
  • 21
Моуриньо смени половината отбор, но Реал Мадрид пак беше категоричен

Моуриньо смени половината отбор, но Реал Мадрид пак беше категоричен

  • 30 авг 2026 | 19:56
  • 14152
  • 35
Челси на Алонсо с три от три след ново мощно представяне в атака и колебания в защита

Челси на Алонсо с три от три след ново мощно представяне в атака и колебания в защита

  • 30 авг 2026 | 17:55
  • 18512
  • 37
Изненада: Барселона се разбра с Арсенал за Габриел Жезус

Изненада: Барселона се разбра с Арсенал за Габриел Жезус

  • 30 авг 2026 | 15:58
  • 17831
  • 23