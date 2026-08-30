Ливърпул започна преговори за нов вратар, Нотингам Форест има интерес към Мамардашвили

Ливърпул е започнал преговори с Генк за 18-годишния вратар Лука Бругманс. Според Фабрицио Романо мърсисайдци могат да привлекат високия два метра страж още сега, ако се разделят с Гиорги Мамардашвили, към когото много сериозен интерес е проявил Нотингам Форест. В противен случай талантливият белгиец може да акостира на “Анфийлд” през 2027 година.

Интерес към Бругманс проявява и Байерн (Мюнхен).

Малко вероятно обаче изглежда Ливърпул да се раздели с Мамардашвили в самия край на летния трансферен прозорец. По-скоро грузинецът, който бе привлечен с идеята да стане дългосрочния заместник на Алисон, ще остане. Самият бразилец вече влезе в последната година от своя договор с мърсисайдци, така че през следващото лято той може и да си тръгне. Интересът към Бругманс вероятно по-скоро е свързван с това обстоятелство, отколкото с напускането на Мамардашваили.

Бругманс дебютира за първия отбор на Генк през април тази година и вече има 12 мача.

🚨🔴 Liverpool have made official club to club contact with Genk to sign Lucca Brughmans as new goalkeeper.#LFC assessing whether to sign Brughmans for now if Mamardashvili goes to Nottingham Forest or eventually joining from 2027.



Deal on between clubs - follows… pic.twitter.com/UYlCLZaFe6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2026

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Снимки: Imago