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Съставите на Ливърпул и Нотингам за дебюта на Ираола на "Анфийлд"

  • 29 авг 2026 | 13:31
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Съставите на Ливърпул и Нотингам за дебюта на Ираола на "Анфийлд"

Ливърпул приема Нотингам в среща от втория кръг на Премиър лийг. Това е първи официален мач за тима на “Анфийлд” за този сезон и първо домакинство за Андони Ираола като треньор на мърсисайдци. “Червените” стартираха с равенство при гостуването си на Нюкасъл, до което стигнаха след дузпа в добавеното време. Форест пък започна с две домакински загуби от Лийдс. Първо тимът падна с 0:1 в първенството, а след това отстъпи с 0:2 в Купата на лигата.

Ираола е направил две промени от двубоя срещу Нюкасъл. Виктор Муньос е титуляр след силното му включване преди седмица. Той влиза на мястото на Рио Нгумоа. Алексис Мак Алистър пък заменя Райън Гравенберх в стартовия състав. В тима на Нотингам има само една промяна от мача с Лийдс преди седмица. Лятното попълнение Ксавер Шлагер е титуляр за сметка на контузения Ибрахим Сангаре. Новият нападател на Форест Лиъм Делап започва мача на пейката.

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Снимки: Imago

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