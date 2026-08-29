Сити и Гакпо са се разбрали за личните условия, преговорите с Ливърпул вече текат

Истинска бомба се готви от Острова, след като Манчестър Сити е договорил личните условия на футболиста на Ливърпул Коди Гакпо. Нидерландецът е избрал “гражданите”, като той е имал опциите също така или да остане на “Анфийлд”, или да премине в Тотнъм.

🚨 EXCLUSIVE: Cody Gakpo decides to join Manchester City & parties now working to reach agreement. 27yo faced 3-way decision after #LFC signed Bradley Barcola; stay or Tottenham Hotspur also options. Dutch int’l chose #MCFC + talks advancing @TheAthleticFC https://t.co/XNvR05Q3OQ — David Ornstein (@David_Ornstein) August 29, 2026

Според авторитетните журналисти и специалисти по трансфери Фабрицио Романо и Дейвид Орнстийн решението е вече взето и "гражданите" преговарят с мърсисайдци за потенциалната сума. Твърди се, че тимът на Андони Ираола ще се раздели с крилото само ако бъде взет преди това негов заместник.

🚨💣 More on the exclusive update of the night: Cody Gakpo and Manchester City, deal advancing fast!



Personal terms agreed with #MCFC and clubs in contact over transfer fee.



Liverpool are ready to sell Gakpo as soon as they find new winger. 🔜🇳🇱 pic.twitter.com/dQDdyZLEYS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2026

Преговорите са в ход, а двете страни трябва да се разберат много бързо предвид наближаващото затваряне на летния трансферен прозорец.

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