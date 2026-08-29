Сити и Гакпо са се разбрали за личните условия, преговорите с Ливърпул вече текат

Истинска бомба се готви от Острова, след като Манчестър Сити е договорил личните условия на футболиста на Ливърпул Коди Гакпо. Нидерландецът е избрал “гражданите”, като той е имал опциите също така или да остане на “Анфийлд”, или да премине в Тотнъм.
Според авторитетните журналисти и специалисти по трансфери Фабрицио Романо и Дейвид Орнстийн решението е вече взето и "гражданите" преговарят с мърсисайдци за потенциалната сума. Твърди се, че тимът на Андони Ираола ще се раздели с крилото само ако бъде взет преди това негов заместник.
Преговорите са в ход, а двете страни трябва да се разберат много бързо предвид наближаващото затваряне на летния трансферен прозорец.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google