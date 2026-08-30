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Гасперини за последните трансфери на Рома и къде още "вълците" търсят нови

  • 30 авг 2026 | 19:12
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Треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини говори пред медиите преди утрешното гостуване на Лече в Серия А. Основна тема бяха новите попълнения в състава на "вълците" - капитанът на Марсилия Леонардо Балерди и опитният 35-годишен халф на Аталанта Мартен де Роон, макар и вторият все още да не е обявен официално.

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Треньорът започна именно с покупката на своя верен боец от времето в Аталанта: „Това беше сделка, която се роди в рамките на 24-48 часа. Де Роон имаше тази ситуация с Аталанта, след толкова години може би вече не влизаше в плановете на отбора и се появи тази възможност. Свързах се с Лука Перкаси (б.ред. - изпълнителният директор на бергамаските) и те също много бързо, заради всичко, което играчът е направил през годините, му дадоха свободата да реши и ние им благодарим. Подсилваме халфовата линия с играч в отлично състояние въпреки напредналата му възраст. Той силно желаеше да дойде в Рома. Дали е недолюбван от феновете? Като противник такива неща се случват, но ще го оцените. В социалните мрежи е забавен, уверявам ви, че е добър човек.“

След това Гасперини продължи за трансферите на Рома: "Привлякохме двама капитани: Де Роон и Балерди, като последният е в разцвета на футболната си зрялост. Това е повратна точка по отношение на характер и физика. За да завършим състава, ни липсва още едно парче там, вляво, и смятаме да го намерим благодарение на операцията по привличането на Де Роон, която ни позволява да спечелим нещо в икономически план.

Липсват ни един краен защитник и един по-офанзивен флангови играч. Лули донякъде компенсира липсата по крилото в халфовата линия, но не трябва да го натоварваме с твърде голяма отговорност. Ако привлечем още двама, ще бъдем напълно окомплектовани. Досега работихме повече по разширяването на състава, отколкото по титулярния състав, за да го направим по-конкурентоспособен с оглед на многото мачове, които ни предстоят.“

След това треньорът на Рома говори за амбициите на клуба: "Другите също се подсилват сериозно и харчат много. Честно казано, аз гледам моите играчи и съм много доволен от тези, които пристигнаха. Вярвам, че можем да покажем постоянство и дори да подобрим резултатите от миналата година.

Рома пострада много от финансовия феърплей и трябваше да намали фонда за заплати, така че не успяхме да привлечем някои играчи, към които се стремяхме, за да бъдем още по-силни, въпреки желанието на ръководството. Благодарим на всички, които намалиха заплатите си, за да играят тук, това е страхотен дух и е нещо, което не можеш да купиш на пазара. В този смисъл може би сме на първо място в първенството, ние сме много силна група.“

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Опитният наставник също така отрече, че клубът може да продаде Матиас Соуле: "Никога не е имало предложение за Суле, който утре вероятно ще играе в Лече. Прочетох нещо, но ви уверявам, че никога не е имало оферта за него. И нека отново кажа, че тези дати на трансферния прозорец не се харесват на никого и не помагат на никого.“

За мача в Лече и жребия в Шампионската лига наставникът каза: „Ще играем на пълен стадион с голям ентусиазъм, ще бъде трудно. Молина е добре, не знам дали ще започне като титуляр, но ще вземе участие в мача. Ренш и Пелегрини ще бъдат на разположение следващия вторник. Жребият за Шампионската лига? Това винаги са трудни предизвикателства и ни предстоят някои тежки гостувания. Целта е да влезем в плейофите, но това, което е важно за мен, е да дишаме въздуха на Шампионската лига. Това е преживяване, което ще обогати много Рома.“

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Снимки: Imago

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