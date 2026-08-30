Ивайло Тодоров: Футболът не прощава, когато му се подиграваш

2:2 приключиха в Севлиево, едноименния тим и Спартак II (Плевен). Срещата е от втория кръг на Северозападната Трета лига.

Без победител в Севлиево

Ивайло Тодоров, старши треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Първото полувреме беше най-доброто, което сме играли досега. Вкарахме два гола, уцелихме две греди и имахме още 4-5 ситуации. При първата си атака Плевен ни вкараха. През второто се прояви манталитет, който се опитваме да преборим. Мислехме си, че мачът е свършил и въпреки многото приказки за това на полувремето, видях хора, които просто се скриха във важните моменти. Отделно, технически все още сме далеч от футбола, който се опитваме да практикуваме. Всички искаме да играят млади - днес започнахме с шестима млади играчи в титулярния състав, но те трябва да се борят за мястото си 90 минути и на всяка една тренировка. Футболът не прощава, когато му се подиграваш и подценяваш ситуации. Изключително съм разочарован от отношението на дадени футболисти. С това да бъркаме пасове и да не се позиционираме правилно, може да се сгреши. Но да си високомерен и да не отдаваш уважение към самата игра, аз компромис няма да правя и им го казах. Или трябва да разберат, че са мъже, или няма да постигнат нищо в футбола, въпреки качествата си“.

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