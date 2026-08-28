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Ивайло Тодоров: Ще се надиграваме

  • 28 авг 2026 | 08:38
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Ивайло Тодоров: Ще се надиграваме

Едноименният тим на Севлиево приема утре Спартак II (Плевен). Срещата е от втория кръг на Северозападната Трета лига.

„Млад отбор сме. Допускаме грешки, което е неминуемо. Важното е постепенно да се подобряваме и да се движим възходящо. Категорично отбора ни има потенциал. Това се видя в определени периоди от мача ни с Локомотив (Мездра). Сега ни предстои двубой с млад състав като нашият. Сигурното е, че ще има футбол, надиграване. Очаквам да зарадваме феновете с победа“, коментира пред Sportal.bg треньора на севлиевци Ивайло Тодоров.

Снимка: ФК Севлиево - фейсбук

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