Ивайло Тодоров: Да изградим отбор, който да е конкурентен на най-добрите

Едноименният тим на Севлиево изпадна от Втора лига. Последвалите процеси в клуба и преди старта на Северозападна Трета лига, коментира за Sportal.bg треньора Ивайло Тодоров.

„Подготовката можеше да протече и по-добре. Не бяхме в пълен състав, заради контузии. Потърпевшите са млади футболисти, които не бяха изпълнили указанията, които е трябвало да спазват по време на почивката си. Доволен съм от резултатите в приятелските срещи. Чисто игрово обаче сме далеч от истината. Ще трябва да наваксваме в движение, защото първенството започва. Младите футболисти трябва да работят много и сериозно. Целта ни е да изградим отбор, който да е конкурентен на най-добрите. Селекцията ни е от млади играчи. Такива ще интегрираме. Ще налагаме атакуващ стил. Първенството ще е оспорвано. Откроява се Локомотив (Мездра)“.

Снимки: ФК Севлиево - фейсбук

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