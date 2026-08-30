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Без победител в Севлиево

  • 30 авг 2026 | 00:23
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Без победител в Севлиево

2:2 приключиха в Севлиево, едноименния тим и Спартак II (Плевен). Срещата е от втория кръг на Северозападната Трета лига. Силно начало за домакините. Материализира го лидера им Добрин Петров с попадения в 24-а и 31-ата минута. Още два пъти гредите помогнаха на плевенския вратар. Малко преди почивката, Марио Наков върна едно попадение. Десетина минути след нея, Венелин Николов възстанови равенството. Футболистите от Севлиево създадоха още голови възможности, но пропиляха всичко. Те завършиха двубоя с намален състав, защото Мартин Тотев извърши нарушение и получи втори жълт и червен картон.

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