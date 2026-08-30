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  3. Гризман блесна с гол и асистенция от решаващо значение за отбора си в МЛС

Гризман блесна с гол и асистенция от решаващо значение за отбора си в МЛС

  • 30 авг 2026 | 08:54
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Гризман блесна с гол и асистенция от решаващо значение за отбора си в МЛС

Антоан Гризман се превърна в големия герой за новия си отбор Орландо Сити, след като вкара гол и направи асистенция при равенството 3:3 в гостуването на Минесота Юнайтед от редовния сезон на Мейджър Лийг Сокър на САЩ и Канада. Благодарение на изявите на Гризман тимът му спечели много ценна точка, с която съхрани деветото си място в Източната конференция, което дава право на участие в предварителната фаза на плейофите след края на редовния сезон.

Попадението на Гризман дори можеше да изведе тима му до пълния комплект от точки, тъй като преди него се бе разписал Даръл Дайк в 28-ата минута, а французинът покачи в 64-ата. Така Орландо Сити поведе комфортно 2:0, но отборът-гост допусна пълен обрат. Маркъс Калдейра намали в 71-вата минута, Антъни Марканич изравни в 74-ата, а Келвин Йебоа се разписа за 3:2 секунди по-късно в 75-ата.

Така изглеждаше, че гостите ще си тръгнат с празни ръце, но дълбоко в добавеното време в 93-тата минута Гризман се отчете и с асистенция при изравнителния гол на Тайрийз Спайсър, който открадна ценната точка.

Иначе тази нощ една от другите бивши звезди на топ 5 първенствата в Европа, подвизващи се в Мейджър Лийг Сокър - Томас Мюлер, вкара гол за своя Ванкувър Уайткапс от дузпа при успеха като гост над Спортинг Канзас Сити. Гризман вече има сметка от 4 гола и 3 асистенции в Орландо Сити, а Мюлер е със 7 попадения и 4 ключови подавания през сезона в северноамериканския шампионат.

Важна вечер имаха включително Лионел Меси и Интер Маями, които измъкна Интер Маями от тежката серия.

Меси изригна с четири гола и измъкна Интер Маями от кризата
Меси изригна с четири гола и измъкна Интер Маями от кризата

Двамата изригнаха за пореден път, като Меси за общо седми път в своята кариера вкара четири гола в рамките на една среща.

Кой друг, ако не той! Меси за седми път в кариерата си вкара четири гола в един мач
Кой друг, ако не той! Меси за седми път в кариерата си вкара четири гола в един мач
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