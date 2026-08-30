Манчестър Юнайтед излиза за първа победа срещу новака Ипсуич

Манчестър Юнайтед приема Ипсуич в първото си домакинство за новия сезон в Премиър лийг. Двубоят в "Театъра на мечтите" идва в момент, когато воденият от Майкъл Карик тим има спешна нужда от реабилитация пред своите фенове след поражението с 0:2 от Хъл Сити на старта на кампанията.

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Въпреки че доминираше във владението на топката (над 71%), Манчестър Юнайтед не успя да създаде достатъчно чисти положения срещу Хъл Сити и бе наказан от статични положения. В същото време Ипсуич, воден от Гари О'Нийл, започна сезона силно. Трактористите надиграха Съндърланд с 2:1 в първия кръг от първенството, а през седмицата спечелиха и срещата си от Карабао Къп срещу Лестър с 3:1.

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В състава на домакините липсват контузените Матайс де Лихт, Мануел Угарте и новото попълнение Карлос Балеба, който страда от травма в глезена. Мениджърът Майкъл Карик залага на схема 4-2-3-1 с Сене Ламенс на вратата, а в предни позиции стартират Брайън Мбемо, Бруно Фернандеш, Патрик Доргу и Матеус Куня. Маркъс Рашфорд и Коби Мейну остават сред резервите.

За Ипсуич на вратата се предполага, че ще започне високият 206 сантиметра Кел Схерпен. В атака Гари О'Нийл разчита на Хулио Енсисо, Дайзен Маеда, Абдул Фатаву и бразилския нападател Емерсонн, който вече се разписа в дебюта си в Англия.

В последния сблъсък между двата тима през февруари 2025 г. Манчестър Юнайтед надделя с 3:2 у дома, след като по-рано през същия сезон двубоят на терена на Ипсуич завърши при равенство 1:1. Червените дяволи ще се стремят да продължат успешната си серия на "Олд Трафорд" и да завоюват първи три точки през кампанията.

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