Ипсуич тресна Лестър и продължи в Карабао къп

Ипсуич постигна категорична победа с 3:1 срещу Лестър Сити във вълнуващ сблъсък от втория кръг на "Карабао къп". Първото полувреме премина под знака на сериозна тактическа битка, като и двата отбора имаха своите шансове. Истинското зрелище за феновете започна през втората част, когато домакините вдигнаха оборотите и успяха да пречупят отбраната на „лисиците“ в 62-рата минута благодариние на точното попадение на Синдре Вале Егели. Гостите от Лестър обаче реагираха бързо и само пет минути по-късно, в 67-ата минута, Олувасеи Алуко възстанови равенството, връщайки интригата в двубоя.

Радостта на гостите се оказа краткотрайна, тъй като "трактористите веднага организираха мощен натиск и отново излезе напред в резултата в 71-вата минута чрез гол на Марселино Нунес. В оставащото време футболистите на Лестър опитаха да пренесат играта в предни позиции в търсене на нов изравнителен гол, но домакините се защитаваха много организирано и не им оставиха чисти пространства. В самия край на срещата, в първата минута на добавеното време (90+1'), Нунес се разписа за втори път в мача, с което оформи крайното 3:1 и подпечата класирането на своя тим за следващата фаза на турнира. С този успех Ипсуич демонстрира отлична ефективност в предни позиции и зарадва привържениците си с чиста и напълно заслужена победа.

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Снимки: Gettyimages