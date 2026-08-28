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Арсенал праща бразилски национал в Саудитска Арабия

  • 28 авг 2026 | 11:41
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Крилото на Арсенал Габриел Мартинели е дал съгласие да премине в редиците на Ал-Хилал, съобщава трансферният експерт Фабрицио Романо. Бразилският национал, който бе част от състава на “селесао” през лятото на Световното първенство, вече се е разбрал със саудитския тим за личните си условия и се очаква в близките дни да премине медицински прегледи, след което сделката ще бъде завършена. Ал-Хилал ще плати за Мартинели около 65 милиона евро. Това е една от продажбите, които мнозина специалисти предвиждаха, че от “Емиратс” ще направят, за да финансират евентуална сделка за Хулиан Алварес.

Хулиан Алварес отново не тренира, Арсенал продължава да настоява
Хулиан Алварес отново не тренира, Арсенал продължава да настоява

Самият Мартинели бе един от ключовите футболисти в началния период от изграждането на проекта на Микел Артета, но постепенно изгуби титулярното си място в тима и през миналата година по-скоро влизаше от скамейката.

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Снимки: Gettyimages

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