Арсенал праща бразилски национал в Саудитска Арабия

Крилото на Арсенал Габриел Мартинели е дал съгласие да премине в редиците на Ал-Хилал, съобщава трансферният експерт Фабрицио Романо. Бразилският национал, който бе част от състава на “селесао” през лятото на Световното първенство, вече се е разбрал със саудитския тим за личните си условия и се очаква в близките дни да премине медицински прегледи, след което сделката ще бъде завършена. Ал-Хилал ще плати за Мартинели около 65 милиона евро. Това е една от продажбите, които мнозина специалисти предвиждаха, че от “Емиратс” ще направят, за да финансират евентуална сделка за Хулиан Алварес.

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Самият Мартинели бе един от ключовите футболисти в началния период от изграждането на проекта на Микел Артета, но постепенно изгуби титулярното си място в тима и през миналата година по-скоро влизаше от скамейката.

🚨🔵⚪️ Understand Gabriel Martinelli has given green light to Al Hilal move as contracts are being checked.



Al Hilal and Arsenal finalising package over €65m as now all moving to the last stages of negotiations.



Martinelli’s medical will be booked soon. pic.twitter.com/l838TUtFcL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2026

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Снимки: Gettyimages