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Ще намери ли начин Бедзеки да се пребори с Маркес на "Моторланд Арагон"?

  • 30 авг 2026 | 08:16
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Марко Бедзеки спечели по изненадващ начин квалификацията преди Гран При на Арагон, побеждавайки Марк Маркес на една от най-успешните писти за испанеца.

Марко Бедзеки шокира Маркес и грабна полпозишъна в Арагон, унищожавайки рекорда
Марко Бедзеки шокира Маркес и грабна полпозишъна в Арагон, унищожавайки рекорда

В спринта обаче световният шампион не остави шанс на своите съперници и триумфира пред своя по-малък брат Алекс и Бедзеки. Пилотът на Априлия загуби лидерската позиция още в първия завой, когато беше атакуван агресивно от Марк, а тази маневра на световния шампион позволи и на неговия брат да мине пред тръгнали от първото място Бедзеки.

Италианецът със сигурност ще си е взел бележка от тази ситуация и ще се постарае да не допуска същия развой на събитията и в днешното състезание, в което той отново ще стартира от полпозишъна пред братята Марк и Алекс Маркес, които ще му правят компания на първата редица. Зад тях победителят от последното състезание във Великобритания Раул Фернандес ще оглави втория ред пред лидера в генералното класиране Хорхе Мартин и Педро Акоста.

Преди днешното състезание Мартинатора има преднина от 29 точки пред съотборника си Бедзеки, а Марк Маркес заема третото място с изоставане от 33 пункта. Това означава, че независимо от развоя на надпреварата на „Моторланд Арагон“, Мартин ще запази лидерската си позиция в MotoGP.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Арагон
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Арагон

Състезанието за Гран При на Арагон, 13-ти кръг за сезон 2026 в MotoGP, е предвидено за днес от 15:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Арагон в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Арагон в MotoGP
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