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Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Арагон

  • 29 авг 2026 | 16:39
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Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Арагон

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Арагон, който беше спечелен от Марк Маркес пред брат му Алекс и Марко Бедзеки:

  1. Хорхе Мартин – 245 точки

  2. Марко Бедзеки – 216

  3. Марк Маркес – 212

  4. Ай Огура – 203

  5. Фабио Ди Джанантонио – 199

  6. Раул Фернандес – 186

  7. Педро Акоста – 169

  8. Франческо Баная – 143

  9. Алекс Маркес – 115

  10. Лука Марини – 86

  11. Фермин Алдегер – 80

  12. Енеа Бастианини – 76

  13. Брад Биндър – 72

  14. Диого Морейра – 57

  15. Фабио Куартараро – 55

  16. Франко Морбидели – 53

  17. Йоан Зарко – 35

  18. Жоан Мир – 29

  19. Джак Милър – 23

  20. Алекс Ринс – 21

  21. Топрак Разгатлиоглу – 12

  22. Маверик Винялес – 10

  23. Икер Лекуона – 9

  24. Аугусто Фернандес – 6

  25. Пол Еспаргаро – 3

  26. Кал Кръчлоу – 0

  27. Йонас Фолгер – 0

  28. Микеле Пиро – 0

  29. Лоренцо Савадори – 0

С много агресия в първия завой Марк Маркес си осигури победата в спринта в Арагон
С много агресия в първия завой Марк Маркес си осигури победата в спринта в Арагон
 Програма на уикенда за Гран При на Арагон в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Арагон в MotoGP
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Снимки: Sportal.bg

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