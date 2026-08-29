Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Арагон, който беше спечелен от Марк Маркес пред брат му Алекс и Марко Бедзеки:
Хорхе Мартин – 245 точки
Марко Бедзеки – 216
Марк Маркес – 212
Ай Огура – 203
Фабио Ди Джанантонио – 199
Раул Фернандес – 186
Педро Акоста – 169
Франческо Баная – 143
Алекс Маркес – 115
Лука Марини – 86
Фермин Алдегер – 80
Енеа Бастианини – 76
Брад Биндър – 72
Диого Морейра – 57
Фабио Куартараро – 55
Франко Морбидели – 53
Йоан Зарко – 35
Жоан Мир – 29
Джак Милър – 23
Алекс Ринс – 21
Топрак Разгатлиоглу – 12
Маверик Винялес – 10
Икер Лекуона – 9
Аугусто Фернандес – 6
Пол Еспаргаро – 3
Кал Кръчлоу – 0
Йонас Фолгер – 0
Микеле Пиро – 0
Лоренцо Савадори – 0
С много агресия в първия завой Марк Маркес си осигури победата в спринта в Арагон
Програма на уикенда за Гран При на Арагон в MotoGP
Снимки: Sportal.bg