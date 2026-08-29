Сектор "Г" не променя мнението си за Янев: В ДНК-то на любимия ни отбор не е заложено да мишкува по терена

Организираните привърженици на ЦСКА от Сектор "Г" излязоха с позиция след отпадането от ОФИ Крит. "Армейците" допуснаха две загуби, съответно с 0:3 в Гърция и 0:2 в София, а феновете призоваха отговорните фактори за тези резултати да понесат последствия за действията си.

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Ето какво пишат от "Трибуна Сектор Г":

"Армейци,

Изчакахме да минат няколко дни от реванша с ОФИ и емоциите ни да се уталожат доколкото е възможно преди да споделим накратко нашето мнение.

На първо място благодарим на всички по трибуните, загърбили резултата от първия мач и дошли да подкрепят любимия отбор - вие сте сърцето и душата на този клуб!

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Като заговорихме за трибуни смятаме, че обединената армейска общност показа през последния месец силата на своята подкрепа, която за жалост не резонираше с безидейното и бездушно представяне на отбора в последните няколко мача. Въпреки дефицитът от три гола в четвъртък Националния стадион бе залят с вяра, ентусиазъм и мощен армейски щурм по трибуните - нещо, което скоро не бяхме виждали. Всеки помни обаче по какъв начин ни се "отблагодариха" за всичко това...

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Време е да стане кристално ясно, че в ДНК-то на любимия ни отбор не е заложено да мишкува по терена. ЦСКА е символ на непримиримост, мощ и атакуващ футбол. Мнението ни за старши-треньора ни е вече споделяно и по никакъв начин не се е променило. Меко казано сме омерзени от представянето ни в четвъртък и трябва отговорните за това фактори да вземат мерки. Сега и веднага, без повече отлагане. Или да понесат последствия за действията си. Защото въпреки че първият учебен ден наближава, ЦСКА е всичко друго, но не и училище".

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