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  3. Сектор "Г" не променя мнението си за Янев: В ДНК-то на любимия ни отбор не е заложено да мишкува по терена

Сектор "Г" не променя мнението си за Янев: В ДНК-то на любимия ни отбор не е заложено да мишкува по терена

  • 29 авг 2026 | 13:16
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Организираните привърженици на ЦСКА от Сектор "Г" излязоха с позиция след отпадането от ОФИ Крит. "Армейците" допуснаха две загуби, съответно с 0:3 в Гърция и 0:2 в София, а феновете призоваха отговорните фактори за тези резултати да понесат последствия за действията си.

България - Гърция 0:3! ЦСКА пак падна тежко и отпадна от ЛЕ
България - Гърция 0:3! ЦСКА пак падна тежко и отпадна от ЛЕ

Ето какво пишат от "Трибуна Сектор Г":

"Армейци,

Изчакахме да минат няколко дни от реванша с ОФИ и емоциите ни да се уталожат доколкото е възможно преди да споделим накратко нашето мнение.

На първо място благодарим на всички по трибуните, загърбили резултата от първия мач и дошли да подкрепят любимия отбор - вие сте сърцето и душата на този клуб!

20 ЦСКА 0:2 ОФИ Крит I

Като заговорихме за трибуни смятаме, че обединената армейска общност показа през последния месец силата на своята подкрепа, която за жалост не резонираше с безидейното и бездушно представяне на отбора в последните няколко мача. Въпреки дефицитът от три гола в четвъртък Националния стадион бе залят с вяра, ентусиазъм и мощен армейски щурм по трибуните - нещо, което скоро не бяхме виждали. Всеки помни обаче по какъв начин ни се "отблагодариха" за всичко това...

Викове "Оставка" след втория гол на ОФИ
Викове "Оставка" след втория гол на ОФИ

Време е да стане кристално ясно, че в ДНК-то на любимия ни отбор не е заложено да мишкува по терена. ЦСКА е символ на непримиримост, мощ и атакуващ футбол. Мнението ни за старши-треньора ни е вече споделяно и по никакъв начин не се е променило. Меко казано сме омерзени от представянето ни в четвъртък и трябва отговорните за това фактори да вземат мерки. Сега и веднага, без повече отлагане. Или да понесат последствия за действията си. Защото въпреки че първият учебен ден наближава, ЦСКА е всичко друго, но не и училище".

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