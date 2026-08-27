Вальо Илиев: Стоим напълно зад Христо Янев, няма да взимаме нови на всяка цена

Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев бе разочарован от загубата с 0:2 от ОФИ Крит и отпадането от Лига Европа. Босът на “червените” обаче подчерта, че ръководството стои плътно зад старши треньора Христо Янев, въпреки възгласите за оставка.

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“След като ни побеждават, значи заслужено продължават. Ние трябва да си направим хубав анализ и се готвим за Лига на конференциите и шампионата. Убеден съм, че треньорският щаб ще си направи анализ. Аз съм спортен директор, има си треньорски щаб, които си прави тактиката. Не искам да се правят излишни интриги и това са спекулации, че аз помагам за състава. Стоим напълно зад Христо Янев. Не трябва да бъдем прекалено крайни, а да видим нещата, които да коригираме. Имаме добър отбор и нещата ще бъдат позитивни. Можем да очакваме нови попълнение, но не на всяка цена, освен ако не отговарят на профила, които търсим”, каза Илиев.

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