Викове "Оставка" след втория гол на ОФИ

Феновете на ЦСКА започнаха да скандират "Оставка" по адрес на наставника на тима Христо Янев, след като Янис Теодосулакис от ОФИ Крит вкара втори гол в мрежата на Фьодор Лапоухов. Това се случи в 78-ата минута на двубоя реванш от плейофите на Лига Европа.
България - Гърция 0:3! ЦСКА пак падна тежко и отпадна от ЛЕ
Малко след това запалянковци от сектор "А" и сектор "В" започнаха да напускат Националния стадион "Васил Левски". Викове "Оставка" се чуха и непосредствено след последния съдийски сигнал.