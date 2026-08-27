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ОФИ (Крит) се оказа твърден силен за ЦСКА и в София - на живо след 0:2 на "Васил Левски"
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Викове "Оставка" след втория гол на ОФИ

Викове "Оставка" след втория гол на ОФИ

  • 27 авг 2026 | 22:42
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Феновете на ЦСКА започнаха да скандират "Оставка" по адрес на наставника на тима Христо Янев, след като Янис Теодосулакис от ОФИ Крит вкара втори гол в мрежата на Фьодор Лапоухов. Това се случи в 78-ата минута на двубоя реванш от плейофите на Лига Европа.

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Малко след това запалянковци от сектор "А" и сектор "В" започнаха да напускат Националния стадион "Васил Левски". Викове "Оставка" се чуха и непосредствено след последния съдийски сигнал.

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