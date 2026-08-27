Ферари трябва да застане изцяло зад Хамилтън, за да има шанс за титлата

Бившият състезателен инженер от Формула 1 Роб Смедли смята, че Ферари трябва изцяло да застане зад Люис Хамилтън, ако иска да триумфира в тазгодишния шампионат при пилотите.

Седемкратният световен шампион в момента заема трето място в класирането при пилотите, зад пилотите на Мерцедес Кими Антонели и Джордж Ръсел, макар и с равен брой точки с последния. Пилотът на Мерцедес обаче има предимство, защото е с две победи през сезона, докато Хамилтън има една.

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Впечатляващото предимство на Мерцедес от първата половина на годината изглежда е изчезнало, като отборът има само две победи в последните шест кръга. Към момента Хамилтън води с 28 точки пред своя съотборник Шарл Леклер и Смедли смята, че е дошло време отборът да се намеси.

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„Моето мнение от самото начало винаги е било, че ако Ферари иска да окаже влияние върху този световен шампионат, трябва да застане зад него“, заяви Смедли.



„Колкото и да е трудно за Шарл и за екипа от неговата страна на гаража, всички те работят за Ферари. Люис имаше по-добри резултати и така стоят нещата тази година. Люис се представи по-силно и свърши по-добра работа. И мисля, че ако ще крадат точки от Мерцедес, ще го направят като отбор.



„Те не разполагат с най-добрата кола постоянно, но в някои случаи я имат и тогава трябва да се възползват максимално, като се уверят, че Люис ще спечели. Във всички останали случаи те просто трябва да се погрижат да максимизират точките на Люис.



„Тук става въпрос просто да се направи разумното нещо за отбора и да се опита да се максимизира позицията на Ферари в световния шампионат“, добави още британецът.

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Снимки: Gettyimages