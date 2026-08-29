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Шиникова се класира за финала на двойки в Олдензаал

  • 29 авг 2026 | 02:18
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Шиникова се класира за финала на двойки в Олдензаал

Изабелла Шиникова се класира за финала на двойки на турнира по тенис на клей в Олдензаал (Нидерландия) с награден фонд 40 хиляди долара.

34-годишната българка и партньорката ѝ Лиан Тран (Нидерландия), поставени под номер 3 в схемата, победиха германките Теса Брокман и Жоел Щойер с 6:1, 3:6, 11-9 за 74 минути на корта.

След като си размениха по един сет, в решителната трета част Шиникова и Тран изостанаха с 3:8, спасиха три мачбола, а в края спечелиха пет поредни точки и от 6:9 направиха 11-9, за да триумфират.

За титлата двете ще играят утре срещу други германки - сестрите Таисия и Яна Мордергер.

Шиникова има в кариерата си 32 титли при дуетите в турнирите от веригата World Tennis Tour.

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