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Шиникова на финал в Испания

  • 8 авг 2026 | 15:05
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Шиникова на финал в Испания

Изабелла Шиникова се класира за финала на сингъл на турнира на твърда настилка в Оренсе (Испания) с награден фонд 60 000 долара.

Българката постигна четвърта поредна победа в надпреварата, след като на полуфиналите се наложи над Брит ду Прее (Нидерландия) с 6:2, 5:7, 6:3 след два часа и 6 минути игра.

Шиникова започна отлично двубоя и проби още в първия гейм. След нов брейк в седмия гейм българката уверено затвори първия сет с 6:2. Втората част се разви драматично. Шиникова на два пъти поведе с пробив, а при 5:4 получи възможност да сервира за мача. Нидерландката обаче успя да спечели три поредни гейма и да изравни резултата в сетовете след 7:5. В решителната трета част българката отново пое инициативата, като проби още в първия гейм. Шиникова продължи да контролира играта и след нов брейк в деветия гейм завтрои срещата.

По пътя си към финала 34-годишната българка постигна впечатляваща победа и на четвъртфиналите, когато елиминира водачката в схемата и бивша номер 59 в световната ранглиста Греет Минен (Белгия).

В битката за титлата Шиникова ще се изправи утре срещу победителката от двубоя между квалификантката Соня Жиенбаева (Казахстан) и Рина Сайго (Япония).

Тя има 27 спечелени титли на сингъл в турнирите от веригата World Tennis Tour. Последните си три трофея българката завоюва през миналата година в Шарм ел Шейх (Египет).

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