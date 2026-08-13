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Шиникова отпадна от турнир във Виго

  • 13 авг 2026 | 22:33
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Шиникова отпадна от турнир във Виго

Изабелла Шиникова приключи участието си на тени турнира на твърда настилка в испанския град Виго с награден фонд от 30 000 евро.

В четвъртфиналите на двойки Шиникова и нейната партньорка Мин Лиу отстъпиха с 4:6, 6:3, 6-10 пред испанката Виктория Гомес О'Хайон и нидерландката Аранча Рус.

Българката и китайката, които са поставени под номер 2 в основната схема, допуснаха изоставане с пробив в първите два сета на мача. В първия това се случи на два пъти и това доведе до загубата му, но във втория сет те показаха силна воля и успяха да го обърнат, печелейки пет от заключителните шест гейма.

В решителния дълъг тайбрек до 10 точки обаче предимството се върна на страната на Гомес и Рус, които поведоха с 9:3 точки и при четвъртия си мачбол затвориха срещата, за да се класират на полуфиналите.

Шиникова игра и на сингъл в надпреварата във Виго, но отстъпи още в първия кръг. Преди седмица българката игра финал на друг турнир в Испания - този в Оренсе.

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