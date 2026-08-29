Денчева срещу Каратанчева на финал на двойки в Сърбия

Българките Росица Денчева и Лиа Каратанчева ще играят една срещу друга във финала на двойки на турнира по тенис на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 40 хиляди долара.

19-годишната Денчева и Мария Головина (Русия), поставени под номер 4 в схемата, победиха на полуфиналите с 6:2, 3:6, 10:3 Сара Чакаревич (Франция) и Ксения Зайцева (Русия).

След като двете двойки си размениха по един сет, се стигна до шампионски тайбрек, в който Денчева и Головина спечелиха седем поредни точки от 3:3 до 10:3 и триумфираха с победата.

Росица Денчева има две спечелени титли на двойки от турнири от веригата World Tennis Tour за жени, като едната от тях спечели преди две седмици на друг турнир в Куршумлийска Баня.

По-рано днес Лиа Каратанчева също се класира за финала на двойки. Българката и Пратхана Томбаре (Индия), поставени под номер 2 в схемата при дуетите, победиха американките Мери Луис и Бранди Уокър с 6:2, 6:1.

Каратанчева има осем титли на двойки в кариерата си от турнири от веригата World Tennis Tour, като една от тях спечели тази година в Орландо (САЩ).

По-рано днес 19-годишната Росица Денчева се класира и за полуфиналите на сингъл в надпреварата. Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“, поставена под №6 в схемата на сингъл, направи обрат и победи с 5:7, 6:1, 6:1 водачката в схемата Селена Янисиeвич (Франция). За място на финала Денчева ще играе срещу представителката на домакините Аня Станкович.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google