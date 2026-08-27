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Три български тенисистки се класираха за четвъртфиналите на двойки в Куршумлийска Баня

  • 27 авг 2026 | 13:34
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Три български тенисистки се класираха за четвъртфиналите на двойки в Куршумлийска Баня

Три български тенисистки си осигуриха място на четвъртфиналите в турнира на двойки от категория W50 в Куршумлийска Баня (Сърбия). Акцентът на предстоящия кръг ще бъде прекият български двубой между Росица Денчева и Даря Великова, които стигнаха до тази фаза след забележителни обрати.

Поставените под номер 4 Росица Денчева и Мария Головина постигнаха чиста победа над Анджелина Костова и Адриана Reami с 6:2, 6:2. Българо-руският тандем започна с изоставане от 0:2 гейма в първия сет, но бързо по пое контрола върху срещата, спечели шест поредни гейма и затвори мача за малко над един час.

В следващия кръг Денчева и Головина ще се изправят срещу Даря Великова и нейната партньорка от Колумбия Мария Камила Торрес Мурсия. Великова и Торрес Мурсия направиха впечатляващ обрат срещу Денислава Глушкова и Икуми Ямазаки. След като загубиха първия сет с 3:6, те изравниха след 7:5 във втората част, а в решителния шампионски тайбрек надделяха с 10:7 точки.

Третата българка, която ще играе на четвъртфиналите, е Лия Каратанчева. Поставените под номер 2 Каратанчева и индийката Прартхана Томбаре постигнаха убедителен успех с 6:4, 6:1 срещу Уляна Храбавец и Алекса Каратанчева в изцяло българско-беларуско съперничество.

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