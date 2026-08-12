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Росица Денчева достигна до втория кръг на сингъл в Сърбия

  • 12 авг 2026 | 12:51
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Росица Денчева достигна до втория кръг на сингъл в Сърбия

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева достигна до втория кръг на сингъл на турнир по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 60 000 долара.

19-годишната състезателка, която вчера преодоля първия кръг и на двойки, надигра представителката на домакините Наталия Сенич със 7:5, 6:1 за час и 33 минути на корта.

Денчева два пъти навакса пробив пасив в първия сет, преди да осъществи трети брейк за частта в ключов момент и да я затвори със 7:5. Във втория сет българката поведе с 4:0 и, въпреки върнатия пробив от Сенич, взе още два поредни гейма и спечели срещата.

В следващата фаза Росица Денчева очаква победителката от двубоя между другата българка в турнира на сингъл - квалификантката Денислава Глушкова, и водачката в схемата Даря Семенистая (Латвия), които ще играят по-късно днес.

Българката Лиа Каратанчева, която отпадна в първия кръг поединично, ще стартира в надпреварата при дуетите заедно с Деспина Папамихаил (Гърция) срещу Елена Милованович (Сърбия) и Кристина Новак (Словения).

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