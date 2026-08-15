Росица Денчева на финал в Сърбия

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева се класира за финала на сингъл на турнир по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 60 000 долара.

19-годишната българка се наложи над местната квалификантка Луна Вуйович със 7:6(7), 6:4 за час и 44 минути игра.

В първия сет Денчева навакса изоставане от 2:4 до 5:4 в своя полза и ликува след тайбрек. Във втората част тя започна по-категорично и поведе с 4:0, но Вуйович изравни за 4:4. Росица Денчева обаче спечели следващите два гейма, а с това и срещата с 6:4.

Съперничка на българката във финала на сингъл ще бъде победителката от мача между сръбкинята Миа Ристич и италианката Матилде Паолети, които играят в момента.

По-късно днес за българката предстои участие и в битката за трофея в надпреварата на двойки в Куршумлийска баня.

19-годишната българка и рускинята Варвара Паншина се изправят срещу представителките на Китай Ли Цзунюй и Фън Шо.

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