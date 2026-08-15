Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Росица Денчева на финал в Сърбия

Росица Денчева на финал в Сърбия

  • 15 авг 2026 | 14:14
  • 115
  • 0
Росица Денчева на финал в Сърбия

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева се класира за финала на сингъл на турнир по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 60 000 долара.

19-годишната българка се наложи над местната квалификантка Луна Вуйович със 7:6(7), 6:4 за час и 44 минути игра.

В първия сет Денчева навакса изоставане от 2:4 до 5:4 в своя полза и ликува след тайбрек. Във втората част тя започна по-категорично и поведе с 4:0, но Вуйович изравни за 4:4. Росица Денчева обаче спечели следващите два гейма, а с това и срещата с 6:4.

Съперничка на българката във финала на сингъл ще бъде победителката от мача между сръбкинята Миа Ристич и италианката Матилде Паолети, които играят в момента.

По-късно днес за българката предстои участие и в битката за трофея в надпреварата на двойки в Куршумлийска баня.

19-годишната българка и рускинята Варвара Паншина се изправят срещу представителките на Китай Ли Цзунюй и Фън Шо.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Григор Димитров не издържа физически и допусна обрат в Синсинати

Григор Димитров не издържа физически и допусна обрат в Синсинати

  • 14 авг 2026 | 21:24
  • 25691
  • 61
Росица Денчева ще играе във финала на двойки на турнир в Сърбия

Росица Денчева ще играе във финала на двойки на турнир в Сърбия

  • 14 авг 2026 | 17:50
  • 1183
  • 1
Зверев изненадващо ще бъде част от тима за Купа Дейвис

Зверев изненадващо ще бъде част от тима за Купа Дейвис

  • 14 авг 2026 | 15:45
  • 1675
  • 0
Александър Василев загуби на 1/4-финалите в Сърбия

Александър Василев загуби на 1/4-финалите в Сърбия

  • 14 авг 2026 | 14:12
  • 718
  • 0
Росица Денчева записа убедителен успех и се класира за полуфиналите в Куршумлийска баня

Росица Денчева записа убедителен успех и се класира за полуфиналите в Куршумлийска баня

  • 14 авг 2026 | 12:44
  • 924
  • 1
Джак Дрейпър отпадна още на старта в Синсинати

Джак Дрейпър отпадна още на старта в Синсинати

  • 14 авг 2026 | 10:18
  • 1631
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

В Гърция обявиха трансфера на Груич в Левски, "сините" публикуваха интересен пост

В Гърция обявиха трансфера на Груич в Левски, "сините" публикуваха интересен пост

  • 15 авг 2026 | 12:15
  • 15251
  • 39
Лудогорец преследва пети пореден успех срещу набиращия скорост Ботев (Пловдив)

Лудогорец преследва пети пореден успех срещу набиращия скорост Ботев (Пловдив)

  • 15 авг 2026 | 07:09
  • 12746
  • 26
ЦСКА 1948 бързо се съвзе след драмата с ПАО и оглави върха, португалец съсипа “морето”

ЦСКА 1948 бързо се съвзе след драмата с ПАО и оглави върха, португалец съсипа “морето”

  • 14 авг 2026 | 23:09
  • 52136
  • 169
Стойчо Младенов: ЦСКА е създаден за големи мачове в Европа, титлата е задача номер едно

Стойчо Младенов: ЦСКА е създаден за големи мачове в Европа, титлата е задача номер едно

  • 15 авг 2026 | 08:36
  • 13296
  • 100
Гърци пращат футболист на Левски в Арис, двата клуба преговаряли

Гърци пращат футболист на Левски в Арис, двата клуба преговаряли

  • 14 авг 2026 | 20:25
  • 48725
  • 34
България заема второ място дотук в отборното класиране на Световно във Франкфурт

България заема второ място дотук в отборното класиране на Световно във Франкфурт

  • 15 авг 2026 | 11:04
  • 3133
  • 1