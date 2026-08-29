ПСЖ отново навакса изоставане от два гола, но пак остана без победа

Пари Сен Жермен остава без победа след първите два кръга от новия сезон в Лига 1, след като шампионите направиха 2:2 с Лил като гост, записвайки втори пореден мач с идентичен резултат и сценарий. Както и в срещата с Рен, парижани изоставаха с два гола, реализирани от Хакон Арнар Харалдсон (21') и Дилан Бакуа (84') след асистенции на Оливие Жиру. ПСЖ обаче отново показа характер и стигна до точката с две попадения в добавеното време. Витиня намали в 91-вата, а в 95-ата асистира на Маркиньос за крайния резултат. Въпреки че пропусна да се поздрави с престижна победа, Лил временно оглави класирането.

PSG score TWICE in stoppage time to rescue a point against Lille in a 2-2 draw.



They also came back from down 2-0 to draw in their first Ligue 1 game 😮 pic.twitter.com/8atoZpEaBj — B/R Football (@brfootball) August 28, 2026

Луис Енрике вече бе обявил, че ще даде почивка на Усман Дембеле. Хвича Кварацхелия пък бе на пейката за началото. Брадли Баркола и Ибрахим Мбайе са пред трансфери съответно в Ливърпул и Астън Вила. Така Луис Енрике заложи на атака, съставена от Дезире Дуе и две от новите попълнения - Манес Аклиуш и Феран Торес, който дебютира с два гола срещу Рен. Лукас Бералдо и Фабиан Руис също стартираха.

Давиде Анчелоти заложи на същия състав, както и при победата с 2:0 над Анже. Оливие Жиру бе на върха на атаката.

Началото на двубоя бе отложено с 1/4 час заради технически проблем, който попречи на част от феновете на домакините да влязат навреме.

Карло Анчелоти изгледа на живо от трибуните първия домакински мач на своя син Давиде като треньор на Лил.

Двубоят стартира много динамично и още в първите минути двата отбора имаха по една голяма възможност. Удар на Хакими срещна гредата, а Сафонов направи страхотно спасяване след удар на Жиру.

В 21-вата минута домакините взеха преднина, след като именно Жиру много добре изведе Хакон Арнар Харалдсон, който простреля Сафонов с мощен удар малко след границата на наказателното поле.

ПСЖ така и не успя да реагира до почивката, въпреки че гостите имаха предимство.

Кварацхелия замени Дуе за началото на втората част, а малко по-късно в игра се появи и Мика Годс, който влезе на мястото на Бералдо. Той застана на десния фланг, а Аклиуш се премести в центъра. Парижани доминираха и отправяха удари, но така и не успяваха да стигнат до чисто положение, макар че Кварцхелия раздвижи играта в атака. Промените на Луис Енрике не даваха резултат. Нещо повече - Жиру пропусна една удобна ситуация, а в 84-тата минута Лил все пак удвои преднината си, след като Дилан Бакуа получи извеждащо подаване от именно от френския ветеран, влезе в наказателното поле и с много техничен удар с левия крак прати топката красиво в далечния ъгъл.

Едва тогава парижани реагираха, като вдъхновението им дойде от Витиня. Първо португалецът намали в 91-вата минута след зрелищен удар от границата на наказателното поле. В петата минута на добавеното време пък Витиня центрира перфектно към Маркиньос, който засече с глава за крайното 2:2.

🔴🔵 | 𝐅𝐔𝐋𝐋 𝐓𝐈𝐌𝐄: LOSC Lille 2-2 PSG



Vitinha 90+1’

Marquinhos 90+5’



PSG make a late comeback to snatch a draw. Your thoughts on the game? 🗣️ #LOSCPSG | #Ligue1 pic.twitter.com/3ivxN8ADms — PSG Report (@PSG_Report) August 28, 2026

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Снимки: Imago