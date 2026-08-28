Нов коварен съперник застава на пътя на ПСЖ в търсенето на първи успех за сезона

Вторият кръг на френската Лига 1 ни предлага изключително интересен сблъсък между отборите на Лил и Пари Сен Жермен. Двубоят ще се изиграе на стадион "Стад Пиер-Мороа", а главен съдия на срещата е Ерик Вателие.

Домакините от Лил започнаха кампанията по най-добрия начин. В първия си мач от първенството те постигнаха чиста победа с 2:0 като гост на Анже. Оливие Жиру и Тиаго Сантош се разписаха през първото полувреме, а вратарят Берке Йозер направи ключови спасявания, за да запази мрежата си суха и да донесе трите точки за своя тим.

От своя страна, шампионите от Пари Сен Жермен имаха по-сложен старт на сезона. В първия кръг парижани завършиха наравно 2:2 при гостуването си на Рен. ПСЖ изоставаше в резултата с 0:2 на полувремето, но благодарение на два гола на новата си покупка Феран Торес през втората част успя да спаси точката.

Историята от последните мачове между двата отбора е изцяло в полза на Пари Сен Жермен. В последните 6 двубоя за първенство ПСЖ записа 4 победи и 2 равенства. В най-скорошната им среща през януари 2026 г. парижани спечелиха с 3:0. Преди това, през октомври 2025 г., двубоят на "Пиер-Мороа" завърши 1:1. През сезон 2024/2025 ПСЖ постигна две победи над Лил — с 4:1 у дома и 3:1 като гост, докато в края на 2023 г. бе регистрирано още едно равенство (1:1).

И в двата лагера има състезатели, които ще пропуснат двубоя. За Лил поради контузии извън сметките са защитникът Танги Нианзу и халфът Хамза Игман. В състава на ПСЖ крайният бранител Нуно Мендеш е наказан заради червен картон, а крилото Усман Дембеле е извън строя поради контузия.

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Снимки: Gettyimages