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Бивш шеф на Ботев (Пд) с атака към Филипов: НЕсобственикът вече е ДАсобственик!

  • 28 авг 2026 | 22:39
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Бившият изпълнителен директор на Ботев (Пловдив) от периода, когато клубът се управляваше от Антон Зингаревич - Константин Ганев, отправи яростна атака към финансовия благодетел на "жълто-черните" Илиян Филипов. Ганев използва личния си профил във Фейсбук, а конкретният повод за реакцията му е вписването на Филипов в Търговския регистър като председател на Съвета на директорите на ПФК Ботев АД.

Промени в ръководството на Ботев
Промени в ръководството на Ботев

В поста си Ганев показва и декларацията на Филипов, в която той заявява, че никога той или негов роднина няма да участва в управлението на ПФК Ботев Пловдив.

Ето какво написа Ганев във “Фейсбук” без редакторска намеса:

НЕсобственикът на ПФК "Ботев“ АД, г-н Илиян Филипов, който публично и категорично, включително и нотариално заверено, твърдеше, че никога той,негови роднини или свързани с него фирми няма да притежават нито една акция на клуба, вече официално е ДАсобственик и Председател на борда на директорите на същия.

Честито! Честито и на цялата ботевистка общност, която разбра за случилото се от чатове, форуми, гаражни медии и откъде ли не другаде, но не и от официалните канали на клуба. Афишираните в началото на неговото НЕуправление прозрачност, отчетност и сходни захаросани обещания останаха в миманса. Намирам го за нормално, тъй като е ясно, че няма кой да му държи сметка.

Редовият привърженик хули редовно Сдружението за мълчанието и липсата на коректив, а дори не знае, че същото това Сдружение, носещо името "Сдружение ПФК Ботев“, отдавна не е собственик на клубните акции. Или поне на 90% от тях. Ситуацията е дотолкова комична, че дори утвърдените пловдивски медии продължават да говорят за Сдружението, като за собственик на 100% от акциите.

А нещата са много прости. Действително има Сдружение, което е собственик на 90% от акциите, но това е Сдружението, популярно сред феновете като "фенклуб 1912“. Там пък, каква изненада, за председател неотдавна е избран именно доскорошния "НЕсобственик“.

Едва ли и тези неща ги знае редовият привърженик. Тях ги няма дори и в придворните гаражни медии, а видимо са тема табу и за онези, които са наясно с текущите процеси. Текущи, но явно планирани доста отдавна. Добре поне, че стадионът е завършен и редовно пълен с ентусиасти, нямащи търпение да се насладят на красив и успешен футбол, иначе щеше да е много грозно. На печелившите Честито!

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