Брентфорд привлече бранител от Уест Хам

Брентфорд официално обяви привличането на левия защитник Ел Хаджи Малик Диуф от Уест Хам. 21-годишният сенегалски национал преминава от източен в западен Лондон в сделка за 35 милиона паунда, която включва и възможни бонуси в размер на още 5 милиона. Диуф, който се отчете с пет асистенции в 32 мача във Висшата лига през миналия сезон, се е съгласил да подпише договор за пет години с "пчеличките" с опция за една допълнителна година.

С националната фланелка на Сенегал защитникът има 23 мача и едно попадение, включително три участия на Световното първенство по-рано през лятото.

Брентфорд спечели първия си мач от сезона в английския елит с 3:0 като домакин срещу Тотнъм, а в Купата на лигата през седмицата разгроми втородивизионния Бирмигнам с 6:1 и си осигури място в третия кръг, където ще играе срещу тима от третото ниво на футбола на Острова - Рединг.

El Hadji Malick Diouf 🇸🇳🐝 pic.twitter.com/Y1k5uV0a5S — Brentford FC (@BrentfordFC) August 28, 2026

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