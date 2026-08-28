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Брентфорд привлече бранител от Уест Хам

  • 28 авг 2026 | 16:42
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Брентфорд привлече бранител от Уест Хам

Брентфорд официално обяви привличането на левия защитник Ел Хаджи Малик Диуф от Уест Хам. 21-годишният сенегалски национал преминава от източен в западен Лондон в сделка за 35 милиона паунда, която включва и възможни бонуси в размер на още 5 милиона. Диуф, който се отчете с пет асистенции в 32 мача във Висшата лига през миналия сезон, се е съгласил да подпише договор за пет години с "пчеличките" с опция за една допълнителна година.

С националната фланелка на Сенегал защитникът има 23 мача и едно попадение, включително три участия на Световното първенство по-рано през лятото.

Брентфорд спечели първия си мач от сезона в английския елит с 3:0 като домакин срещу Тотнъм, а в Купата на лигата през седмицата разгроми втородивизионния Бирмигнам с 6:1 и си осигури място в третия кръг, където ще играе срещу тима от третото ниво на футбола на Острова - Рединг.

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