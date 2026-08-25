Брентфорд разгроми Бирмингам и продължи отличния си старт на сезона

Брентфорд постигна разгромна победа с 6:1 при гостуването си на Бирмингам Сити в среща от втория кръг на Карабао къп. Само преди дни футболистите на Кийт Андрюс разбиха Тотнъм с 3:0 в първия кръг на Премиър лийг. Мачът започна динамично и гостите откриха резултата още в 5-ата минута чрез Калъм Уилсън, който се разписа след асистенция на Егор Ярмолюк. Домакините от Бирмингам обаче реагираха бързо и успяха да изравнят в 28-ата минута с точен удар на Демарай Грей. Радостта им бе краткотрайна, тъй като Брентфорд веднага си върна преднината в 35-ата минута, когато Аарон Хики засече центриране на Микел Дамсгард.

През второто полувреме елитният тим наложи пълна доминация на терена и превърна срещата в голово шоу за своите привърженици. Футболистите на Брентфорд се възползваха максимално от пространствата в противниковата отбрана и реализираха нови четири безответни попадения, сред които и гол на резервата Игор Тиаго. Това бе първо попадение за бившия нападател на Лудогорец през новата кампания. Домакините не намериха сили за противодействие срещу високото темпо на „пчеличките“ и логично инкасираха тежкото поражение. С този изразителен успех и общ краен резултат 6:1 Брентфорд демонстрира страхотна ефективност в атака и си осигури напълно заслужено класиране за следващата фаза на турнира.

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Снимки: Gettyimages