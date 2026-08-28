Мениджърът на Нурмагомедов: Злият Умар ще се появи в главния двубой на UFC Шанхай

Според неговия мениджър Али Абделазиз, Умар Нурмагомедов изглежда изключително опасен преди главния двубой на UFC Fight Night 286 срещу Сонг Ядонг. Битката ще се проведе в събота в „Шанхай Ориентал Спортс Сентър“ в Китай

Абделазиз, основател на мениджърската компания„Доминанс ММА“, е бил до Нурмагомедовпо време на тренировъчния му лагер в Ню Джърси преди сблъсъка в категория петел със Сонг. Именно там мениджърът е станал свидетел на версия на боеца, която не е виждал досега.

„Ще ви кажа нещо: никога не съм виждал зъл Умар“, заяви Абделазиз в скорошно интервю за американски медии. „Умар нокаутира трима души, откакто съм тук. Умар никога не е нокаутирал никого на тренировка. Наложи се да говоря с него и му казах: „Хей, не можеш да нокаутираш тренировъчните си партньори така“. А той отговори: „Трябва да си вдигат ръцете“. В момента той е станал много зъл. Сега е грешният момент някой да се бие с Умар. Не е подходящото време за никого.“

Тридесетгодишният Нурмагомедов ще се опита да затвърди позицията си в битката за титлата с победа на UFC Fight Night 286. След като не успя да спечели златото при първия си опит срещу тогавашния шампион Мераб Двалишвили на UFC 311 през януари 2025 г., Нурмагомедов записа две последователни победи срещу Марио Баутиста и Дейвисон Фигередо.

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Ако Нурмагомедов успее да удължи победната си серия на три мача, това ще му даде силен аргумент да предизвика победителя от двубоя между Пьотр Ян и Двалишвили. Тяхната трета битка за титлата е насрочена за UFC 333 на 24 октомври в Абу Даби.

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Въпреки че Абделазиз очевидно подкрепя идеята Нурмагомедов отново да се бори за пояса, той също така разкри и по-отворения манталитет на своя боец.

„Умар можеше да изчака и да се бие за титлата“, каза Абделазиз. „Но Умар плаши мен, Шон Шелби и Хънтър Кембъл. Ако го оставите, Умар ще се бие четири или пет пъти в годината. На Умар не му пука. Умар каза: „Числата не значат нищо за мен, просто искам да разбивам лица и да прибирам чекове“. На Умар не му пука, братле.“

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