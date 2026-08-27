Умар Нурмагомедов предупреди Сонг Ядонг: Не ме подценявай

Умар Нурмагомедов се надява Сонг Ядонг да не го подценява.

Бившият претендент за титлата Нурмагомедов се изправя срещу Сонг в главния двубой на UFC Fight Night 286 тази събота. Битката ще се проведе в „Шанхай Ориентал Спортс Сентър“ в Китай.

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Сонг определи Нурмагомедов като лесен противник – изказване, за което по-късно призна пред „ММА Джънки“, че е било използвано за популяризиране на двубоя. Независимо от това, Нурмагомедов заяви, че не е лесна битка за никого.

„Ще има лоши новини за него в клетката, ако си мисли, че ще бъде лесен мач. Аз не съм лесна битка за никого. Никога.“

Нурмагомедов също така отправи остри думи към Сонг, когато преди това го нарече „боксова круша“. Той уточни, че думите му са били изгубени в превода и че всъщност е имал предвид, че е бил разочарован от Сонг за загубата му от О'Мали.

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„Не съм казал „боксова круша“. Така са го превели“, обясни Нурмагомедов. „Имах предвид, че той се би с Шон О'Мали и трябваше да го победи. Подкрепях го и бях малко ядосан, че загуби, защото си мислех, че ако загуби, няма да се бие за титлата. Ще излезе от опашката на тези, които ще се борят за пояса. Той е добър боец, корав е, има много опит. Отдавна е в UFC. Дори дебютът му беше три години преди моя. Той е корав боец.“

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