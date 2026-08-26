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Умар Нурмагомедов срещу Сонг Ядонг: Оспорван сблъсък в категория петел оглавява UFC Шанхай

  • 26 авг 2026 | 16:52
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Умар Нурмагомедов срещу Сонг Ядонг: Оспорван сблъсък в категория петел оглавява UFC Шанхай

Битка за върха в категория петел. Дагестанският претендент Умар Нурмагомедов се изправя срещу любимеца на местната публика Сонг Ядонг в Шанхай в ключова битка за титлата.

Предстоящото събитие на UFC в Шанхай ще противопостави двама от най-елитните бойци в категория петел в съдбоносен петрундов дуел. В главната битка на вечерта братовчедът на живата легенда на ММА Хабиб Нурмагомедов — Умар Нурмагомедов, излиза срещу любимеца на домакинската публика Сонг Ядонг. Победителят от този сблъсък ще затвърди позицията си на основен претендент за титлата в дивизията.

Формата и статистиката на главните участници

Умар Нурмагомедов влиза в октагона с впечатляващ актив от 20 победи и само 1 поражение. След единствената си загуба от Мераб Двалишвили, дагестанецът се върна на пътя на победите, записвайки убедителни успехи със съдийски решения срещу Марио Баутиста и бившия шампион Деивесон Фигейредо. От своя страна, Сонг Ядонг (23-9-1) идва след впечатляващ триумф над Деивесон Фигейредо чрез събмишън през май и победа над Хенри Сехудо през 2025 г., демонстрирайки, че е сред най-опасните бойци в категорията.

Сблъсък на стилове: Борба срещу страйкинг

Срещата предлага класически сблъсък между граплър и страйкър. Нурмагомедов разчита на запазената марка на своята школа — доминираща борба, съборения и контрол на земя. От друга страна, Сонг „Кунг Фу Детето“ Ядонг разполага с изключително тежки удари, солидна кикбокс основа и подкрепата на публиката в Шанхай, което прави срещата изключително непредвидима.

Останалата част от бойната галавечер в Шанхай

Освен главния мач, галавечерта на UFC в Шанхай предлага и редица други интригуващи двубои. В подглавното събитие при жените в категория сламка Янан Яо се изправя срещу Дениз Гомес.

Основната карта включва още мачовете

Аорициленг срещу Кай Асакура (категория петел)

Су Мудаерджи срещу Алекс Перес (категория муха)

Лю Це срещу Леви Родригес (полутежка категория)

Билал Хасан срещу Нилсон Рохас (категория муха)

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