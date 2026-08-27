Джордж Ръсел описа "тежката" битка с Люис Хамилтън за подиума в Нидерландия

Джордж Ръсел разкри в детайли защитната тактика, която е трябвало да приложи, за да се справи с късната атака на Люис Хамилтън за място на подиума в Гран При на Нидерландия.

Пилотът на Мерцедес се класира втори на старта за състезанието на „Зандвоорт“, но още в първата обиколка беше изпреварен от съотборника си Андреа Кими Антонели. Ръсел успя да мине пред младия италианец след спиранията в бокса, но тъй като лидерът в шампионата беше на алтернативна стратегия с различен живот на гумите, на британеца беше наредено да отстъпи в по-късните етапи на надпреварата, за да позволи на Антонели да си върне втората позиция.

Джордж Ръсел: Заповедите от бокса бяха правилното решение

В резултат на това Ръсел се оказа преследван от устремилия се Хамилтън, който водеше и двата болида на Ферари в атака през колоната в края на състезанието.

„Беше тежко“, заяви Ръсел след финала, запитан как е успял да задържи седемкратния световен шампион зад себе си.



„Мисля, че моето състезание и това на Кими бяха някак противоположни. Аз имах труден стинт с гумите медиум, докато неговият беше много силен. След това аз имах силен стинт с хард, а той изпитваше затруднения. Но виртуалната кола за сигурност даде на Люис безплатен пит-стоп, а очевидно и Кими спря в бокса.



„От този момент нататък знаех, че ще бъда под заплаха, но успявах да поддържам достатъчно добро темпо във високоскоростните завои, което ми позволяваше да бъда бърз в трети сектор и да се защитавам в първи завой. Така че съм доволен от това представяне“, обясни той.

Ферари трябва да застане изцяло зад Хамилтън, за да има шанс за титлата

Във временното класиране Ръсел заема второто място с актив от 183 точки, колкото има и третият Хамилтън, който обаче е с победа по-малко. Двамата изостават с 59 пункта от Антонели преди домашното състезание на италианеца след седмица.

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Снимки: Gettyimages