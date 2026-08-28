Бундеслигата се завръща с очаквания за нова доминация на Байерн и българско участие

Бундеслигата се завръща днес с крайно любопитния сблъсък между шампиона Байерн (Мюнхен) и Щутгарт от 21:30 часа българско време на "Алианц Арена". Maчът е повторение на финала за Купата на Германия от миналия сезон, когато баварците спечелиха с категоричното 3:0. Новият сезон ще е особено интересен и за българските фенове, тъй като отново ще имаме роден национал в германския елит - Лукас Петков и неговият Елверсберг, който за пръв път в историята ще играе сред най-добрите.

Байерн (Мюнхен) иначе бе абсолютно безапелационен през миналата кампания и със завидна лекота си осигури златен дубъл с титлата и Купата на страната. Баварците вече спечелиха и Суперкупата на страната след победата над Борусия в Дортмунд с 2:1 и на този етап трудно се вижда някой, който може да им попречи за поредната титла. Тимът на Венсан Компани се подсили с впечатлилия за Мароко на Мондиал 2026 офанзивен халф Исмаел Сайбари, който дойде от ПСВ Айндховен, както и с обещаващия ляв бек и германски национал Натаниъл Браун от Айнтрахт (Франкфурт) - и двамата взети за по около 50 млн. евро. За постоянно бе привлечен и младият сенегалски халф Бара Ндиайе. От клуба си тръгнаха Леон Горетцка, Рафаел Герейро, Жоао Палиня и Николас Джаксън, както и вратарите Александер Нюбел и Даниел Перец.

На този етап Борусия (Дортмунд) продължава да изглежда най-сериозният конкурент на баварците за титлата. През летния трансферен прозорец "жълто-черните" се разделиха с някои важни фигури в атака като Карим Адейеми и Юлиан Брант, които преминаха съответно в Барселона и Аякс. Сред напускащите бяха още и Ян Коуто и Никлас Зюле. Дортмунд се подсилиха с младите гръцки таланти Константинос Карецас и Йоанис Константелиас, бранителя Жоан Гаду, както и с халфа на ПСВ Айндховен Джоуи Феерман.

Щутгарт, който през миналия сезон стигна до финала за Купата, започва оптимистично сезона отново под ръководството на Себастиан Хьонес, който пък класира убедително тима в Шампионската лига. Клубът се подсили в атака с талантливия нападател на изпадналия Волфсбург Дженан Пейчинович, който веднага блесна с хеттрик за Купата на Германия. Швабите взеха още за постоянно офанзивния халф Билал Ел Ханус от Лестър, опитния халф Гриша Промел и крилото Лео Зауер от Фейенорд. От клуба пък си тръгнаха титулярния страж Александер Нюбел и сръбския нападател Йован Милошевич.

🆕 Bundesliga und @Topps führen zum Saisonstart 2026/27 den „Startelfdebüt-Patch“ ein



🥇 Es werden alle Spieler ausgezeichnet, die erstmals in ihrer Karriere in einer Bundesliga-Startelf stehen 📹👇 pic.twitter.com/FyDbbefSds — BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) August 26, 2026

РБ Лайпциг успя да постигне голямата си цел през миналия сезон и да се класира за Шампионската лига. Въпреки това обаче клубът се раздели с наставника си Оле Вернер, който бе наследен от аржентинския треньор Мартин Демикелис. “Червените бикове” продадоха за рекордната сума от 125 млн. евро младата си звезда Ян Диоманде на Реал Мадрид. Получената сума бе инвестирана в някои интересни футболисти, сред които бранителя Максим Естеве, халфа Роко Райц и норвежкия национален вратар Йорян Ниланд. В клуба се завърна и вкаралия 70 гола за отбора френски нападател Кристофър Нкунку, който има култов статут за феновете на отбора.

Байер (Леверкузен) и Айнтрахт (Франкфурт), които записаха разочароващ минал сезон и не успяха да се класират за Шампионската лига, също са с нови треньори - съответно Карлес Мартинес и Ади Хютер. "Аспирините", които ще участват в Лига Европа през тази кампания, направиха амбициозна селекция, включваща крилото на Лион Афонсо Морейра, испанския ляв бек на Наполи Мигел Гутиерес, бранителя на Марсилия Факундо Медина и младия талант на Херта Кенет Айхорн. Леверкузен е близо до това и да си върне крилото Муса Диаби. От клуба си тръгнаха за постоянно Алехандро Грималдо и Керим Алайбегович, Пиеро Инкапие също завърши официално преминаването си в Арсенал.

Айнтрахт пък се подсили с някои млади играчи като Ноел Асеко, Рафаел Онуедика, Отавио и Малик Пимпонг. Клубът обаче се раздели със обещаващия си ляв бек Натаниъл Браун, който отиде в Байерн. Любопитни ще са изявите и на миналогодишния финалист в Лига Европа Фрайбург, който сега ще представя Германия в основната фаза на Лигата на Конференциите, се раздели със швейцарската си звезда Йохан Манзамби, отишъл в посока Астън Вила. Очаква се новопривлеченият от Андерлехт японски национал Кейсуке Гото да го замести.

Bundesliga 🤝 und @EASPORTS FC™ verlängern langfristige Partnerschaft



Seit 1998 arbeiten beide Seiten gemeinsam daran, die Begeisterung, Authentizität und Emotionen des deutschen Fußballs für Millionen Fans weltweit erlebbar zu machen 🤩



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Разбира се, отбори като Хофенхайм, Аугсбург, Майнц 05, Унион (Берлин) и Борусия (Мьонхенгладбах) имат потенциал да се превърнат отново в приятни изненади, както са го правили неведнъж досега през годините. Хамбургер и особено Кьолн и Вердер (Бремен) пък ще искат през тази кампания да са максимално далеч от опасната зона.

С повишено внимание българските фенове ще наблюдаваме представянето на родния национал Лукас Петков в Елверсберг. Скромният тим от провинция Саарланд написа история и си осигурни дебютно участие в Бундеслигата. Българското крило пък бе с основна заслуга за приказката на “елфите” със своите 13 гола в 36 мача, като би трябвало да е основен играч и през този сезон.

Другите новаци са в елита са завърналият се след 3 години Шалке 04, където е легендата Един Джеко, както и Падерборн, който успя да изхвърли в плейофа дългогодишния участник сред най-добрите Волфсбург.

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