Везенков преди двубоя с Румъния: Това е може би най-важният мач от целия цикъл, трябва да покажем, че сме по-добрият отбор

Голямата звезда на българския национален отбор по баскетбол Александър Везенков заяви, че отборът отива в Тулча за победа срещу домакина Румъния. Двубоят от втората фаза на предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029 между двата тима е в неделя от 18:00 часа българско време.

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"Знаем, че може би това е най-важният мач от целия цикъл, защото още не са почнали първенствата. Почти всички сме здрави, всички сме тук. Знаем, че отборът на Румъния е напреднал доста в последните години. Но ако искаме да кажем, че има развитие, ако искаме да покажем, че има бъдеще българският баскетбол, не се коментира, че трябва да победим в тази среща. Най-важно е момчетата да се чувстват добре - тренирали са доста, трябва да имат вяра в себе си и да покажем, че сме по-добрият отбор", каза Везенков.

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Той коментира още, че да играеш за националния отбор винаги е нещо различно и по-специално. "Клубният отбор има различни характеристики, но тук мачовете не са толкова често и са пред родна публика, което не го изживяваш всеки ден и затова трябва да даваме всичко от себе си", допълни Александър Везенков.

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Преди началото на тренировката в “Арена Русе” днес баскетболните национали бяха посрещнати от деца, които се снимаха с тях и им взеха автограф.

Снимка: БФБаскетбол

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