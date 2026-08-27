Павлин Иванов: Срещу Румъния със сигурност няма да е лесно, но сме в пълен състав и се надявам мачът да мине добре

Капитанът на националния отбор по баскетбол за мъже Павлин Иванов коментира, че мачът с Румъния със сигурност няма да е лесен. Нашите гостуват на северните ни съседи в Тулча в неделя в среща от втората фаза на предквалификациите за Европейското първенство след три години.

“В последните години румънците започнаха да играят много добре. Няма да е лесен мач със сигурност, но ние сме в пълен състав, така че надявам се да мине добре”, каза Иванов.

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Снимки: Sportal.bg