Националите тренират в Русе преди важния мач с Румъния

Националният отбор на България по баскетбол за мъже проведе тази вечер в Русе открита тренировка. Заниманието се състоя в зала "Арена Русе" пред публика. В крайдунавскя град за националите предстои тренировъчен лагер преди гостуването на тима на Румъния на 30 август (неделя) в град Тулча. Срещата ще постави начало на надпреварата в Група D за българския състав във втория етап на предварителните квалификации за предстоящото Европейско първенство.

„Радвам се, че русенци имаха възможност да видят отблизо едни от най-добрите ни баскетболисти и да изпратят „лъвовете“ с подкрепата си. Пожелавам на Любомир Минчев и момчетата увереност, характер и отборен дух в предстоящия мач с Румъния. Вярвам, че с добра игра България ще направи още една важна крачка към голямата европейска сцена – успех, момчета, Русе е с вас!”, сподели Пенчо Милков, кмет на гр. Русе.

Снимка: БФБаскетбол

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