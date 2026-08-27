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Любомир Минчев: Не е случайно, че Румъния победи Гърция, трябва да се готвим за тежък мач

  • 27 авг 2026 | 20:32
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Любомир Минчев: Не е случайно, че Румъния победи Гърция, трябва да се готвим за тежък мач

Селекционерът на мъжкия ни национален тим Любомир Минчев заяви, че настроението в отбора е добро преди срещата с Румъния в Тулча от втората фаза на квалификациите за ЕвроБаскет 2029 “Лъвовете” излизат срещу северните ни съседи в първия си мач от Група D в неделя. Днес националите ни проведоха открита тренировка в "Арена Русе".

"Единствено някои играчи имат малко здравословни проблеми. Надявам се в следващите дни те да се оправят и да бъдат готови за мача", каза Минчев.

Той коментира, че румънският баскетбол на клубно ниво е много над българското първенство и българските клубове.  "Това се отразява и на национално ниво в положителен аспект и според мен не е случайно, че в последните два мача Румъния записаха доста добри мачове - победиха Гърция и загубиха с една точка от Черна гора", каза Минчев, който добави, че не очаква лесен мач.

"Ние трябва да се готвим за тежък мач, който ще бъде с изключителна важност и за домакините", обясни Минчев.

Снимка: БФБаскетбол

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