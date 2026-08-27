Чеко Перес признава за разочарование от първия сезон на Кадилак във Формула 1

Серхио Перес заяви, че скорошният застой в развитието на Кадилак е превърнал последните няколко състезания от Формула 1 в „разочарование“, но вярва, че отборът може да намери още една секунда подобрение през 2026 година.

В първата част на сезона Кадилак разви значително своя болид, за да се откъсне от изпитващия затруднения Астън Мартин, като редовно побеждаваше отбора от Силвърстоун, за да избегне последното място и задните редове на стартовата решетка.

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Този напредък обаче напоследък спря. Собствените подобрения на Астън Мартин (включително аеродинамичните им новости в Унгария и Нидерландия, както и стремежът на Хонда към повече мощност) доведоха до значително подобрение в обиколките, оставяйки Кадилак назад.

Перес смята, че Кадилак е способен на повече. В подкаста на Формула 1 Beyond the Grid той изрази мнение, че един нов отбор трябва постоянно да се подобрява, но скорошната форма е в застой.

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„По отношение на всичко, мисля, че последните няколко състезания бяха разочарование. Има голямо разочарование, защото не се развивахме. Не се подобрявахме“, каза Перес.



„Като нов отбор, това е нещо, което трябва да правим всеки път. Така че усетих, че имаше известен застой в последните няколко състезания. И затова трябваше да преразгледаме нещата, как правим всичко. Очевидно, като нов отбор, има много неща, които постоянно учим“, добави мексиканецът

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Перес изрази това в стойности за обиколка, предполагайки, че на отбора му липсва една секунда от времето, което са очаквали да намерят през първата половина на годината. Въпреки това той смята, че Кадилак „не е толкова далеч“ от утвърдените отбори и намирането на толкова много време потенциално би променило играта за тима и би му позволило да постави под напрежение отбори като Уилямс, Хаас и Астън Мартин.

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„Не мисля, че сме се подобрили толкова, колкото се надявахме. Намерихме, не знам, една секунда? Но вероятно търсехме две секунди.



„Най-важното е да разберем и да разгледаме нашите процеси, защо не дойде тази втора секунда? Защо не сме се подобрили във всички тези различни области?



„Защото не е само едно нещо, като нов отбор, има много неща, които са замесени. И аз ги виждам. Ако подобрим нашето натоварване, нашето окачване, много неща, изведнъж няма да сме толкова далеч.



„Ние сме в дъното, но половин секунда, една секунда ще промени живота ни напълно на този етап, разбирате ли? И чувствам, че за нас, като нов отбор, това е постижимо. Възможно е“, обясни Перес.

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Снимки: Imago