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Изненада! Кадилак с нов шеф в средата на дебютния сезон на отбора

  • 12 авг 2026 | 17:36
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Отборът на Кадилак във Формула 1 обяви днес, че Марчин Будковски е назначен за нов шеф на тима, с което се подсилва ръководният екип на организацията в нейния дебютен сезон във Формула 1. Той заменя на поста Греъм Лоудън, който ръководеше екипа до момента.

Будковски се присъединява към отбора с повече от две десетилетия опит във Формула 1 и ще помогне за продължаващото оперативно израстване на тима и дългосрочното му състезателно развитие. Неговото назначение е част от планирана промяна в ръководството, докато организацията преминава от първоначалната си фаза на изграждане към следващия етап, свързан със състезателните резултати.

„Назначаването на Марчин бележи още една важна стъпка в продължаващото развитие на отбора на Кадилак във Формула 1“, заяви Дан Таурис, главен изпълнителен директор на тима.

„От самото начало нашата цел не беше просто да участваме във Формула 1, а да изградим отбор от следващо поколение, способен да се състезава в челото. Докато навлизаме в тази нова ера за отбора на Кадилак, Марчин носи изключителен опит, техническа експертиза и стратегическо лидерство, които ще подсилят нашата организация и ще ни помогнат да развием манталитета, инструментите и процесите, необходими за дългосрочен успех.

„Благодарни сме на Греъм Лоудън за неговото лидерство и ролята, която изигра в изграждането на отбора на Кадилак във Формула 1 от самото начало. Неговият принос помогна за създаването на здрава основа в нашата фаза на изграждане и му благодарим за отдадеността и му желаем всичко най-добро“, добави Таурис.

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Опитът на Будковски във Формула 1 обхваща инженерни, регулаторни и изпълнителни ръководни постове. Кариерата му включва висши роли в Прост, Ферари, Макларън, ФИА и Рено/Алпин, където той помага за прехода на отбора към ерата на Алпин, докато е изпълнителен директор и член на борда. През кариерата си 49-годишният полско-френски инженер е работил в множество организации, печелили шампионати, като е ръководил инженерни, технически, спортни и оперативни функции, докато е помагал за оформянето на бъдещата посока на спорта чрез ръководството на отбори и регулации. Полиглотът е широко признат в падока заради своя опит в техническото развитие, състезателната стратегия и организационното лидерство, а наскоро е консултирал отбори, пилоти и моторспорт организации в световната състезателна индустрия.

„Отборът на Кадилак във Формула 1 има изключителна основа и амбиция. Това е фаза на огромни възможности за отбора, която ще бъде определена от ясна цел: максимално развитие на автомобила в рамките на тавана на разходите и насочване на всяка функция в отбора към състезанието.

„Това означава изграждане на елитна организация с манталитет на победител – мотивирана, безмилостна пред неуспехите, обсебена от детайлите и процесите и способна да изпълнява с прецизност в състезателния ден. Моят фокус ще бъде върху синхронизирането на нашите хора, инструменти и информационен поток, така че правилните решения да се вземат бързо и представянето на автомобила да се подобрява всеки път, когато се състезаваме. За мен е привилегия да ръководя усилията на отбора на Кадилак на пистата, като започваме от „Зандвоорт“ следващия уикенд“, каза Марчин Будковски.

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