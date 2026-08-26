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Илиян Стефанов: Пожелавам нова "синя" приказка за Левски

  • 26 авг 2026 | 21:38
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Бившият футболист на Левски Илиян Стефанов сподели очакванията си преди реванша срещу АЕК от плейофите в Шампионска лига. Той се включи на живо в студиото на Sportal.bg, където пожела на футболистите и феновете да изживеят нова "синя" приказка, подобна на тази през 2006 година.

"Веласкес много обръща внимание върху анализа на противника. На мен също ми е интересна тактиката, с която ще излезе. Мачът е последен, те са гости. Струва ми се, че АЕК ще бъде по-доминиращият отбор. Поради домакинския фактор. Поради това, че имат повече класа. Все си мисля, че Левски може да излезе ефективен. Видяхме в първия мач, че не са много различията. Освен някои индивидуалности, разбира се. Чисто игрово Левски може да се надиграва и да излезе нападателно.

АЕК 2:0 Левски, кошмарно начало за "сините"
АЕК 2:0 Левски, кошмарно начало за "сините"

Този път Левски има и подкрепата на своите фенове. За мен ще бъде много интересно как АЕК ще излезе. Говорих с Марти Георгиев. Той каза, че ще предприемат някакви тактически схеми. В началото ще бъде по-трудно, трябва да се изтърпи. Мачът ще има много акценти. 100% Левски ще има няколко положения.

Марин Петков: Пожелавам си Левски отново да влезе в Шампионската лига
Марин Петков: Пожелавам си Левски отново да влезе в Шампионската лига

Пожелавам нова синя приказка за Левски и повторно влизане в Шампионска лига. Най-хубавото за „сините“ фенове тепърва да предстои", каза Стефанов.

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