Алпин не остави вариант на Алонсо да напусне Астън Мартин

Спекулациите, че Фернандо Алонсо може да напусне Астън Мартин и да се върне в Алпин бяха повече от сериозни в последните седмици. Днес обаче и тази част от трансферния пъзел във Формула 1 беше фиксирана - Франко Колапинто остава в Алпин поне до края на 2027, което означава, че двукратният световен шампион няма голям избор за догодина.

Този вариант не беше особено вероятен, но Флавио Бриаторе подсказа един-два пъти за него, може би основно, за да притисне лагера на Колапинто. Но в същото време това не беше и нещо невъзможно.

Потвърдено! Алпин запазва Франко Колапинто и за сезон 2027

На “Зандвоорт” Алонсо обясни, че планира среща с Лорънс Строл, за да говорят за бъдещето му и уточни, че не е ангажиран от определен срок, в който да реши какво да прави. В същото време Майк Крак и Ейдриън Нюи обявиха, че се надяват испанецът да остане и за 2027 в отбора.

В Испания се появиха информации, че Алонсо ще преподпише с Астън Мартин за 2 години срещу 40 милиона евро на сезон, но засега тази спекулации не е била потвърдена от друг източник.

Астън Мартин може да се върне към двигатели Мерцедес

От днес обаче датират нови информации, че Алонсо наистина ще преподпише с Астън Мартин и новият му договор ще бъде обявен в Мадрид в средата на месеца, когато новата писта “Мадринг” ще приеме Гран При на Испания.

На "Зандвоорт" Фернандо Алонсо стори нещо, което не бяхме виждали от над 50 години

Николай Върбицалиев: 400 километра за Никола, ще кара още

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago