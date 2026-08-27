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Условна зелена светлина за завръщането на Йоан Зарко в MotoGP

  • 27 авг 2026 | 15:52
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Условна зелена светлина за завръщането на Йоан Зарко в MotoGP

След доста дългото си отсъствие от MotoGP пилотът на LCR Хонда Йоан Зарко получи разрешение от лекарите на шампионата да се включи в утрешната първа свободна тренировка преди Гран При на Арагон.

Припомняме, че френският състезател получи доста сериозна контузия след инцидента при първия рестарт на Гран При на Каталуния в средата на месец май. Това наложи едно доста дълго отсъствие, което се очакваше да продължи поне още малко, но възстановяването на Зарко се развиваше по-бързо от предвиденото.

Поради тази причина той ще опита да участва в Гран При на Арагон този уикенд, като за сега французинът има разрешение да се включи само в първите 45 минути за подготовка. След тях Зарко отново ще трябва да се яви при медиците, за да бъде преценено дали състоянието му позволява по-нататъшно участие в уикенда.

Фермин Алдегер получи разрешение да участва в първата тренировка в Арагон
Фермин Алдегер получи разрешение да участва в първата тренировка в Арагон

За всеки случай от LCR Хонда са повикали и Кал Кръчлоу в Арагон, като британецът ще бъде в готовност да замести Зарко, ако това се наложи. В шестте състезания, в които Кръчлоу вече замени Зарко, той записа три отпадания, две 16-ти и едно 17-то място.

Програма на уикенда за Гран При на Арагон в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Арагон в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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