Потвърдено! Алпин запазва Франко Колапинто и за сезон 2027

Отборът на Алпин потвърди официално, че Франко Колапинто ще кара за тима и през сезон 2027 във Формула 1.

Continuing the journey ✍️@francolapinto completes our line-up for 2027 💙 pic.twitter.com/maHzQ0r2es — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) August 27, 2026

Аржентинецът се присъедини към екипа от Енстоун в началото на 2025 година, първоначално като резервен пилот. Само шест кръга след началото на сезона той замени Джак Дуън като титуляр на отбора и въпреки трудната кампания, която направи, беше запазен и за началото на новата ера във Формула 1.

През сезон 2026 Колапинто подобри значително своето представяне, като до момента има шест влизания в зоната на точките, включително неговото най-добро класиране в състезание, което дойде в Канада, когато той финишира шести. На фона на този подем в неговото каране и парите, които идват от Аржентина, не е изненадващо, че Алпин избра да запази Колапинто в своя състав и за сезон 2027. Аржентинският състезател ще продължи да си партнира с Пиер Гасли, който миналия септември подписа с Алпин до края на 2028 година.

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Снимки: Gettyimages