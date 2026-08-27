Астън Мартин може да се върне към двигатели Мерцедес

Новата версия на задвижващата система на Хонда, която дебютира в Гран При на Нидерландия на “Зандвоорт”, все още не е на нивото на двигателите на другите доставчици. Повишението на мощността е около 17 конски сили, като скоро се очаква да бъдат добавени още 15, но японците изостават с около 70 конски сили от най-мощните мотори този сезон във Формула 1.

Двукратният световен шампион Фернандо Алонсо успя да се пребори за точки в неделя, но в тима са установили, че при задвижващата система на Хонда има регрес по отношение управляемостта й, което означава, че ефектът от повишаването на мощността скоро ще бъде заличен.

Eight drivers have shared a dozen podiums in 2026 so far...



And not a single one of them has featured the same combination! 🤯#F1 pic.twitter.com/6gd0Kn11MX — Formula 1 (@F1) August 27, 2026

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Според анонимен инженер на Ферари, говорил пред Autoracer, Хонда няма да може и през 2027 да се равнява по най-добрите задвижващи системи във Формула 1, което ще дръпне назад Астън Мартин въпреки очакваното подобрение по отношение на шасито и аеродинамичния пакет. Точно Скудерията имаше нужда от 2 сезона, за да навакса изоставането си при двигателя и хибридната част, върху което се базира и тази прогноза.

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Смята се, че резервният план на Астън Мартин е връщане към задвижващите системи на Мерцедес, като ако това е възможно, то ще се случи за сезон 2028. Лорънс Строл и Тото Волф проведоха среща на “Зандвоорт” през уикенда, като тя беше потвърдена и от двата отбора, но нищо повече.

Нито Астън Мартин, нито Мерцедес са коментирали официално тази възможна посока в развитието на британския тим и отношенията му с Хонда.

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Снимки: Gettyimages