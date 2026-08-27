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Астън Мартин може да се върне към двигатели Мерцедес

  • 27 авг 2026 | 14:26
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Новата версия на задвижващата система на Хонда, която дебютира в Гран При на Нидерландия на “Зандвоорт”, все още не е на нивото на двигателите на другите доставчици. Повишението на мощността е около 17 конски сили, като скоро се очаква да бъдат добавени още 15, но японците изостават с около 70 конски сили от най-мощните мотори този сезон във Формула 1.

Двукратният световен шампион Фернандо Алонсо успя да се пребори за точки в неделя, но в тима са установили, че при задвижващата система на Хонда има регрес по отношение управляемостта й, което означава, че ефектът от повишаването на мощността скоро ще бъде заличен.

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Според анонимен инженер на Ферари, говорил пред Autoracer, Хонда няма да може и през 2027 да се равнява по най-добрите задвижващи системи във Формула 1, което ще дръпне назад Астън Мартин въпреки очакваното подобрение по отношение на шасито и аеродинамичния пакет. Точно Скудерията имаше нужда от 2 сезона, за да навакса изоставането си при двигателя и хибридната част, върху което се базира и тази прогноза.

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Смята се, че резервният план на Астън Мартин е връщане към задвижващите системи на Мерцедес, като ако това е възможно, то ще се случи за сезон 2028. Лорънс Строл и Тото Волф проведоха среща на “Зандвоорт” през уикенда, като тя беше потвърдена и от двата отбора, но нищо повече.

Нито Астън Мартин, нито Мерцедес са коментирали официално тази възможна посока в развитието на британския тим и отношенията му с Хонда.

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Снимки: Gettyimages

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