Априлия намери формулата за предотвратяване на грешките на Марко Бедзеки

От Априлия разкриха, че са спрели да оказват излишен натиск върху Марко Бедзеки, за да гарантират, че той няма да повтаря грешките, които възпрепятстваха битката му за титлата в MotoGP през тази година.

Бедзеки достигна една от най-ниските точки в кариерата си през този сезон, след като поредица от грешки провалиха кампанията му и навредиха на позицията му в шампионата. Италианецът се проваля, когато се опитва да направи твърде много, и сега от Априлия го призовават да възприеме по-спокоен подход към дългите състезания.

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Въпреки че отпадането му от Гран При на Унгария не беше по негова вина, инцидентът с маршала в Бърно, който му донесе забрана за участие в състезание, слабият уикенд в Ассен и двойната контузия на „Заксенринг“ изпитаха както психическата, така и физическата му сила.

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През този труден период Априлия продължи да подкрепя десеткратния победител, помагайки му да се изправи отново на крака и да възстанови кандидатурата си за титлата с двоен подиум в Гран При на Великобритания по-рано този месец. Мениджърът на отбора Паоло Бонора заяви, че вече разбира защо Бедзеки е склонен да прави грешки и активно работи, за да му осигури правилната нагласа за оставащите 10 състезания от сезона.

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„Трябва да се грижим за Марко в дългите състезания, за да бъде по-спокоен и да не му оказваме никакъв натиск, да се опитва да бъде част от играта, без да се стреми да печели всеки път.



„Не му поставяме никакви очаквания. Не му оказваме повече натиск. Видяхме, че той направи някои грешки, когато усещаше, че има голям потенциал, където показа, че може да направи най-бързата обиколка, че има резерв. Вероятно се е опитал да направи повече от необходимото в първата част на състезанието. Така че трябва да се погрижим за това“, каза Бонора.

Бедзеки започна сезон 2026 като фаворит за титлата, като победите в Бурирам, Гояния и Остин му дадоха значителна преднина в шампионата, въпреки че губеше точки в спринтовите състезания. Той се завърна на най-високото стъпало на подиума с доминиращо представяне на родна земя в „Муджело“, преди сезонът му да започне да се разпада на „Балатон Парк“.

Завръщането му на „Силвърстоун“, където все още не беше напълно възстановен, му позволи да си върне второто място в класирането, на 31 точки зад съотборника си Хорхе Мартин. Бонора каза, че Априлия никога не е губила вяра в Бедзеки през последните няколко месеца и постоянно е напомняла на италианеца, че отборът вярва в него.

„Обичам да му казвам, че той е същият Марко, когото обичахме в „Муджело“. Той е същият [пилот] и трябва само да се грижи за енергията си. Това е единственият начин“, коментира Бонора.

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Снимки: Gettyimages