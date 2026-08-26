Един от претендентите за титлата в MotoGP пропуска Гран При на Арагон

Един от водещите претенденти за титлата в MotoGP през 2026 година ще пропусне предстоящата този уикенд Гран При на Арагон. Става дума за заемащия третото място в генералното класиране Ай Огура.

SuperFile Trackhouse MotoGP Team rider #79 Ai Ogura suffered a left-hand injury while training in Japan. On arrival in Europe, the fracture close to hisleft thumb has been found to require surgery whichhe will undergo, on Thursday, this week.



The Team welcomes #32 Lorenzo… pic.twitter.com/lsBDVWAuuw — SuperFile Trackhouse MotoGP Team (@TrackhouseMoto) August 26, 2026

От отбора на Тракхаус Априлия обявиха, че японецът е контузил лявата си ръка докато е тренирал в родината си между състезанията във Великобритания и Арагон. При завръщането му в Европа е било установено, че фрактурата, която се намира в близост до левия палец, ще трябва да бъде оперирана.

Марк Маркес ще отвръща на удара на Априлия на една от най-успешните си писти

Поради тази причина Огура няма да може да участва в 13-ия кръг за сезона в MotoGP. На негово място от Тракхаус са повикали тестовия пилот на Априлия Лоренцо Савадори, за когото това ще е второ участие през сезона, след като по-рано той стартира с „уайлд кард“ в Гран При на Испания на „Херес“.

Джъстин Маркс е "супер разочарован" от загубата на Ай Огура в полза на Ямаха

Надеждата на Огура ще бъде неговото отсъствие да бъде сравнително кратко. Добрата новината за японския състезател е, че след Гран При на Арагон е предвидена почивка преди Гран При на Сан Марино, която ще се проведе на „Мизано“ между 11 и 13 септември.

Програма на уикенда за Гран При на Арагон в MotoGP

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google