Един от претендентите за титлата в MotoGP пропуска Гран При на Арагон

Един от водещите претенденти за титлата в MotoGP през 2026 година ще пропусне предстоящата този уикенд Гран При на Арагон. Става дума за заемащия третото място в генералното класиране Ай Огура.
От отбора на Тракхаус Априлия обявиха, че японецът е контузил лявата си ръка докато е тренирал в родината си между състезанията във Великобритания и Арагон. При завръщането му в Европа е било установено, че фрактурата, която се намира в близост до левия палец, ще трябва да бъде оперирана.
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Поради тази причина Огура няма да може да участва в 13-ия кръг за сезона в MotoGP. На негово място от Тракхаус са повикали тестовия пилот на Априлия Лоренцо Савадори, за когото това ще е второ участие през сезона, след като по-рано той стартира с „уайлд кард“ в Гран При на Испания на „Херес“.
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Надеждата на Огура ще бъде неговото отсъствие да бъде сравнително кратко. Добрата новината за японския състезател е, че след Гран При на Арагон е предвидена почивка преди Гран При на Сан Марино, която ще се проведе на „Мизано“ между 11 и 13 септември.